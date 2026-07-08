/DU Hostel: आसानी से नहीं मिलता दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, एडमिशन के साथ आती है मेरिट लिस्ट; जानें एक साल का पूरा खर्चा

Delhi University Hostel Admission and Fees 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिले के समय छात्रों के सामने मनपसंद कोर्स या कॉलेज चुनने की चुनौती होती है और जब डीयू कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तब छात्रों द्वारा हॉस्टल की खोज शुरू की जाती है. खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सुरक्षित और किफायती हॉस्टल को तलाशने की शुरुआत हो जाती है, मगर कई स्टूडेंट्स इस बात से अंजान रहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने स्तर पर हॉस्टल की सुविधा प्रदान करता है और इसके लिए अलॉटमेंट का मुकाबला बहुत तगड़ा होता है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एडमिशन लेने से पहले हॉस्टल अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया, उससे जुड़े नियम-कायदों और सालाना खर्च आदि के बारे में जान लीजिए. आइए जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी पाने के लिए क्या करना होगा?
दरअसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ चुनिंदा कॉलेज हैं जिनके पास अपनी हॉस्टल की फैसिलिटी होती है लेकिन एक बड़ी संख्या में कॉलेजों हैं जिनके पास खुद का कोई हॉस्टल नहीं है. ऐसे में डीयू में हॉस्टल की सीटें लिमिटेड होती हैं. सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हॉस्टल अलग-अलग तरह से मैनेज करने वाले होते हैं. जैसे कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, वैसे ही अलॉटमेंट को संबंधित कॉलेज या डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है. डीयू में हॉस्टल के लिए छात्रों को हॉस्टल-स्पेसिफिक फॉर्म भरना होता है. इसमें दूर की जगहों से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है. हालांकि, ऐसा नहीं होता कि किसी कोर्स के साथ हॉस्टल सीट भी मिले.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की सालाना फीस 79,546 रुपये होती है जिसमें रिफंडेबल सेक्योरिटी 7,000 रुपये होते हैं. सालाना फीस में एडमिशन से लेकर बिजली, फर्नीचर, कॉमन फैसिलिटी समेत अन्य सुविधाओं के चार्ज शामिल होते हैं. डीयू में के हॉस्टल में एडमिशन फीस- 200 रुपये होती है. हाॅस्टल डेवलमेंट चार्ज के रूप में 600 रुपये लिए जाते हैं.
आईडी कार्ड और नाइट लीव बुक के लिए 60 रुपये, WUS हेल्थ सेंटर चार्ज के लिए 240 रुपये, स्टूडेंट वेलफेयर/कल्चर/स्पोर्ट्स फीस 1,250 रुपये और अन्य सुविधाएं बिजली-फर्नीचर तक के लिए 8,100 रुपये और रूम रेंट-हाउसकीपिंग से लेकर सेक्योरिटी मेंटीनेंस के लिए 7,735 प्रति तिमाही खर्च आता है. कुल मिलाकर ये सालाना 30,940 रुपये खर्च पड़ता है. जबकि, मेस एडवांस के लिए 3,500 रुपये, मंथली मेस चार्ज 2,888 रुपये तक देना होता है.
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के पूरे खर्च की कैलकुलेशन पिछले साल के फीस स्ट्रक्चर के आधार पर है. इस साल के हिसाब से फीस में बदलाव हो सकता है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो संबंधित कॉलेज वेबसाइट या दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.