/DU Hostel: आसानी से नहीं मिलता दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, एडमिशन के साथ आती है मेरिट लिस्ट; जानें एक साल का पूरा खर्चा

दरअसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ चुनिंदा कॉलेज हैं जिनके पास अपनी हॉस्टल की फैसिलिटी होती है लेकिन एक बड़ी संख्या में कॉलेजों हैं जिनके पास खुद का कोई हॉस्टल नहीं है. ऐसे में डीयू में हॉस्टल की सीटें लिमिटेड होती हैं. सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हॉस्टल अलग-अलग तरह से मैनेज करने वाले होते हैं. जैसे कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, वैसे ही अलॉटमेंट को संबंधित कॉलेज या डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है. डीयू में हॉस्टल के लिए छात्रों को हॉस्टल-स्पेसिफिक फॉर्म भरना होता है. इसमें दूर की जगहों से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है. हालांकि, ऐसा नहीं होता कि किसी कोर्स के साथ हॉस्टल सीट भी मिले.