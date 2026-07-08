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DU Hostel: आसानी से नहीं मिलता दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, एडमिशन के साथ आती है मेरिट लिस्ट; जानें एक साल का पूरा खर्चा

Delhi University Hostel Admission 2026: अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के साथ हॉस्टल कैसे मिलता है ये जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि कैसे डीयू के हॉस्टल में रह सकते हैं और कुल कितना खर्चा आता है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 08, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:47 PM IST
DU Hostel: आसानी से नहीं मिलता दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, एडमिशन के साथ आती है मेरिट लिस्ट; जानें एक साल का पूरा खर्चा
Image Credit: Delhi University hostel admission processSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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