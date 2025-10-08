Competitive Exams के लिए कैसे बनाएं Self Discipline? बिना कोचिंग के भी हो सकते हैं पास!

Advertisement
How to Pass Competitive Exam without Coaching: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ  डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। अगर आप इसका पालन करने लग जाएं तो जिंदगी की सभी परीक्षा में जरूर सफल हो सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 04:18 PM IST
How to Pass Competitive Exam without Coaching: आज के समय में चाहे किसी डिग्री के लिए एडमिशन लेना हो या फिर कोई नौकरी हासिल करनी हो, प्रतियोगी परीक्षा का होना आम बात है. यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस जैसे प्रतियोगिता एग्जाम को देने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है लेकिन इसमें सफलता कुछ ही हासिल कर पाते हैं. जरूरी नहीं कि इसके पीछे की वजह महंगे-महंगे कोचिंग क्लास को लेना है बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन भी है. जी हां, आत्म अनुशासन का होना भी बेहद जरूरी है जो आपको समय का सही इस्तेमाल करने की कला सिखाता है. अगर आप बिना किसी कोचिंग के टॉप करना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में जान लीजिए.

क्यों जरूरी है आत्म अनुशासन?

पढ़ाई के दौरान एक ईमानदार आदत को सेल्फ डिसिप्लिन कहा जा सकता है. आपको कई बुरी आदतों से दूर रखने में भी आत्म अनुशासन बेहद जरूरी है. आलस, सोशल मीडिया आदि से दूर रहना सीख सकते हैं. हर दिन छोटे-छोटे टास्क को पूरा करने की प्रेरणा भी मिलती है. अगर आप ने सेल्फ डिसिप्लिन बनाना सीख लिया तो बिना कोचिंग के भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है.

इन 4 बातों का रखें ध्यान

लक्ष्य तय करना जरूरी- सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको करना क्या है. आप किस प्रतियोगी एग्जाम को देना चाहते है. अपना एक लक्ष्य जरूर तय कर लें. इसके बाद उस परीक्षा के सिलेबस, पैटर्न और टॉपिक्स को समझें. अब उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दें. हर दिन एक हिसाब से टॉपिक या चैप्टर को डिवाइड करें.

रूटीन बनाना जरूरी- जब लक्ष्य तय कर लिया है तो दिन के रूटीन को अपने हिसाब से ऐसे तय करें कि आपको पढ़ाई एक बोझ न लगे. पढ़ाई के साथ बीच-बीच में ब्रेक भी जरूरी होता है और साथ में 8 से 9 घंटे की नींद भी. इसलिए खाने-पीने के शेड्यूल के साथ अपना रूटीन जरूर बनाएं और प्रतिदिन फॉलो करें.

हर हफ्ते चेक करें अपना प्रोग्रेस- पूरे सप्ताह आपने क्या सीखा और क्या छूट गया, इस पर जरूर गौर करें. एक प्रोग्रेस चार्ट को तैयार करना पढ़ाई को और मजेदार बना सकता है. आपको जानकारी हो गई है कि इस सप्ताह किस टॉपिक में आप कमजोर रहे तो उसे अगले सप्ताह भी एड करें और लगातार कमजोर टॉपिक्स पर काम करें. इससे आप कठिन टॉपिक को भी खुद के लिए आसान बना सकेंगे.

सेल्फ स्टडी भी है जरूरी- अगर कोई कोचिंग जॉइन कर रखी है फिर भी सेल्फ स्टडी को महत्व जरूर दें. इसके लिए आप अलग-अलग सरकारी साइट्स, यूट्यूब, नोट्स आदि की मदद ले सकते हैं. अपने डाउट्स खुद क्लियर करें और इसके लिए रिसर्च की मदद ले सकते हैं. मॉक टेस्ट्स देने के अलावा पिछले साल के पेपर्स को भी हल कर दें.

अगर आप ऊपर बताए गए बातों पर ध्यान देंगे और इस हिसाब से प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तो बिना कोचिंग के भी पास हो सकते हैं. बस ध्यान रहे कि डिस्ट्रेक्सन से खुद को दूर रखना है और अपने आपको समय-समय पर मोटिवेट करते रहना है.

