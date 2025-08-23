Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?
Advertisement
trendingNow12893032
Hindi Newsशिक्षा

Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?

Schools Holidays in September: अगला यानी सितंबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है. ऐसे में इस खबर में जानें सितंबर में कब-कब स्कूलों में छुट्टी रहेगी. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?

Holidays in September: रक्षा बंधन के साथ ही देश में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है. अगला महीना यानी सितंबर फेस्टिवल (September Festival List) से भरा हुआ है. अगले महीने में महालक्ष्मी व्रत, विश्वकर्मा पूजा (Vishwakarma Puja 2025 Date), नवरात्रि (Navratri 2025) आदि त्योहार है. ये सभी पर्व हमारे देश के तमाम राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इसी कड़ी में आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आने वाले महीने में कब-कब स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी. 

ये है छुट्टियों की लिस्ट

  • 6 या 7 सितंबर 2025, शनिवार: गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • 7 सितंबर: रविवार

  • 11 सितंबर 2025, बुधवार: महालक्ष्मी व्रत शुरू, राधा अष्टमी 

  • 14 सितंबर 2025: रविवार

  • 16 या 17 सितंबर 2025, सोमवार: विश्वकर्मा पूजा

  • 21 सितंबर 2025: रविवार

  • 22 सितंबर, सोमवार 2025: नवरात्रि शुरू

  • 28 सितंबर 2025: रविवार

ये भी पढ़ें- Trending Quiz: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?

अगल-अलग राज्यों में अलग-अलग छुट्टी (School Holiday)
वैसे इस साल नवरात्रि और दशहरा को लेकर कई राज्यों में खासतौर पर तैयारियां चल रही हैं. कुछ राज्यों में नवरात्रि को लेकर लगातार 9 दिनों तक स्कूल-कॉलेज में छुट्टियां में हैं. हालांकि, ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं है. वहीं, ऊपर दी गई लिस्ट अगल-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग हो सकती हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स छुट्टी को लेकर अपने स्कूल से सारी जानकारी जरूर लें. 

दशहरा 2025 कब है? (Dussehra Date)
वहीं, दशहरा की बात करें तो ये इस साल 2 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है. आमतौर पर अष्टमी से लेकर विजयादशमी तक स्कूलों में छुट्टी होती है. हालांकि, सटीक डेट स्कूल से ही आपको मिल सकती है.   

ये भी पढ़ें- SSC Stenographer 2025 Answer Key: एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर-की जारी, जानें कब तक कर सकते आपत्ति दर्ज

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

Schools closedSchools Holidays in September

Trending news

Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: 29 अगस्त को चीन-जापान जाएंगे PM Modi, टैरिफ वॉर के बीच दौरा अहम
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: 29 अगस्त को चीन-जापान जाएंगे PM Modi, टैरिफ वॉर के बीच दौरा अहम
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
;