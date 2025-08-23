Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?

Holidays in September: रक्षा बंधन के साथ ही देश में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है. अगला महीना यानी सितंबर फेस्टिवल (September Festival List) से भरा हुआ है. अगले महीने में महालक्ष्मी व्रत, विश्वकर्मा पूजा (Vishwakarma Puja 2025 Date), नवरात्रि (Navratri 2025) आदि त्योहार है. ये सभी पर्व हमारे देश के तमाम राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इसी कड़ी में आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आने वाले महीने में कब-कब स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी.

ये है छुट्टियों की लिस्ट

6 या 7 सितंबर 2025, शनिवार: गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी

7 सितंबर: रविवार

11 सितंबर 2025, बुधवार: महालक्ष्मी व्रत शुरू, राधा अष्टमी

14 सितंबर 2025: रविवार

16 या 17 सितंबर 2025, सोमवार: विश्वकर्मा पूजा

21 सितंबर 2025: रविवार

22 सितंबर, सोमवार 2025: नवरात्रि शुरू

28 सितंबर 2025: रविवार

अगल-अलग राज्यों में अलग-अलग छुट्टी (School Holiday)

वैसे इस साल नवरात्रि और दशहरा को लेकर कई राज्यों में खासतौर पर तैयारियां चल रही हैं. कुछ राज्यों में नवरात्रि को लेकर लगातार 9 दिनों तक स्कूल-कॉलेज में छुट्टियां में हैं. हालांकि, ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं है. वहीं, ऊपर दी गई लिस्ट अगल-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग हो सकती हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स छुट्टी को लेकर अपने स्कूल से सारी जानकारी जरूर लें.

दशहरा 2025 कब है? (Dussehra Date)

वहीं, दशहरा की बात करें तो ये इस साल 2 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है. आमतौर पर अष्टमी से लेकर विजयादशमी तक स्कूलों में छुट्टी होती है. हालांकि, सटीक डेट स्कूल से ही आपको मिल सकती है.

