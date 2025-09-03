सैलाबी सितंबर! जम्मू से हिमाचल हर जगह हाहाकार; IMD ने जारी किया अलर्ट, इन जिलों में स्कूल हुए बंद
September School Holidays: उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश, बाढ़ के खतरे और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऐसे में सुरक्षा कारणों से कई राज्यों में स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:10 AM IST
Trending Photos

School Closed In Himachal Pradesh:  हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण तबाही जैसे हालात बने हुए हैं.  राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं. ऐसे में कुछ इलाकों में शिक्षणों संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है.  शिमला, सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल और सिरमौर में आज यानी बुधवार को स्कूल बंद रहेंगे. 

School Closed In Gurugram: गुरुग्राम जिला प्रशासन ने शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 3 सितंबर को अवकाश घोषित किया  है. साथ ही कहा गया है कि हो सके तो ऑनलाइन क्लास चलाई जाएं. साथ ही प्राइवेट कंपनियों से भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सुविधा देने का आग्रह किया गया है.

ICAI CA Exams Postponed: आईसीएआई सीए परीक्षाएं स्थगित! बाढ़ और भारी बारिश के कारण इन शहरों नहीं होंगे एग्जाम

School Closed in Chandigarh: चंडीगढ़ में 3 सितंबर को स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको लेकर मंगलवार शाम आदेश जारी किए हैं.  

School Closed in Punjab: पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद खराब है. लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 3 सितंबर तक बंद रहेंगे. 

School Closed in Jammu: जम्मू-कश्मीर के भी कई हिस्सों में मंगलवार को भी तेज बारिश हुई, जिसके चलते कुछ इलाकों में जलभराव हो गया है. वहीं, वैष्णो देवी यात्रा को भी बीते एक हफ्ते से रोक दिया है. साथ ही जम्मू संभाग में भी 3 सितंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. 

NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-2 काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी, जानें कब से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन?

School Closed in Uttar Pradesh and Uttrakhand: इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई जिलों में आज स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए हैं. 

