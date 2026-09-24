/School Holiday: 25, 26 और 27 सितंबर को इन राज्यों में स्कूल बंद, देखें स्कूलों की छुट्टी की पूरी लिस्ट

School Holidays: सितंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है और कई राज्यों में विभिन्न वजहों से सरकारी छुट्टी है. कई राज्यों में त्योहारों के कारण सितंबर के आखिरी दिन तक स्कूल, कॉलेज, बैंक आदि बंद रहेंगे. 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर को कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. हालांकि, हर राज्य सरकार, स्थानीय शिक्षा विभाग समेत संबंधित बोर्ड के कारण स्कूलों की छुट्टी अलग-अलग हो सकती है. गणेश प्रतिमा विसर्जन के कारण कुछ जगहों पर स्कूलों की छुट्टी है. स्कूलों के अलावा कॉलेजों की भी छुट्टी रहेगी. आइए जानते हैं कि कहां-कहां पर स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे?