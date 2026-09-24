/School Holiday: 25, 26 और 27 सितंबर को इन राज्यों में स्कूल बंद, देखें स्कूलों की छुट्टी की पूरी लिस्ट

School Holidays: सितंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है और कई राज्यों में विभिन्न वजहों से सरकारी छुट्टी है. कई राज्यों में त्योहारों के कारण सितंबर के आखिरी दिन तक स्कूल, कॉलेज, बैंक आदि बंद रहेंगे. 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर को कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. हालांकि, हर राज्य सरकार, स्थानीय शिक्षा विभाग समेत संबंधित बोर्ड के कारण स्कूलों की छुट्टी अलग-अलग हो सकती है. गणेश प्रतिमा विसर्जन के कारण कुछ जगहों पर स्कूलों की छुट्टी है. स्कूलों के अलावा कॉलेजों की भी छुट्टी रहेगी. आइए जानते हैं कि कहां-कहां पर स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे?
हैदराबाद में आयोजित होने वाले विशाल गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के मद्देनज़र तेलंगाना सरकार ने स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा की है. जारी आदेश के तहत, इस छुट्टी के बदले 14 नवंबर (दूसरे शनिवार) को स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से संचालित होंगे. छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वो छुट्टी के विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए अपने संबंधित संस्थानों से संपर्क करें. इन जिलों के अलावा महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में भी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर स्कूलों की छुट्टी रहेगी.
26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है और देश के कई स्कूल हैं जहां पर चौथे शनिवार के मौके पर स्कूलों की छुट्टी रहती है. जबकि, कुछ जगहों पर दूसरे शनिवार के दिन स्कूल बंद रहते हैं. ऐसे स्कूल जहां पर चौथे शनिवार की छुट्टी रहती है, वहां स्कूल बंद रहेंगे. स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वो स्कूल प्रशासन से संपर्क करके स्कूल की छुट्टी की पुष्टि कर लें.
27 सितंबर को रविवार है और सप्ताहिक छुट्टी के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे. ऐसे स्कूल जहां पर चौथे शनिवार की छुट्टी रहती है, उन जगहों पर स्कूलों के बच्चों के लिए लगातार दो दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे.
25 सितंबर को महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, कर्नाटक और तेलंगाना में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. त्योहार की छुट्टी के कारण इन जगहों पर 25 सितंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. अगर चौथे शनिवार की छुट्टी भी यहां स्कूल बंद रहेंगे तो लगातार तीन दिनों के लिए इन राज्यों में छुट्टी रहेगी.