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School Holiday: 25, 26 और 27 सितंबर को इन राज्यों में स्कूल बंद, देखें स्कूलों की छुट्टी की पूरी लिस्ट

School Holidays: लगातार 3 दिनों के लिए कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे, आइए छुट्टियों की पूरी लिस्ट देखते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Sep 24, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:35 PM IST
School Holiday: 25, 26 और 27 सितंबर को इन राज्यों में स्कूल बंद, देखें स्कूलों की छुट्टी की पूरी लिस्ट

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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