/School Holiday (September 2026): सितंबर में कितने दिनों के लिए बंद रहेंगे स्कूल? देखिए स्कूलों की छुट्टी की पूरी लिस्ट

September School Holidays State Wise List 2026: हर साल की शुरुआत में ही स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी जाती है, हालांकि परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव भी संभव होता है. साल 2026 के 9वें महीने यानी सितंबर में कौन-कौन सी छुट्टियां पड़ने वाली हैं? किस त्योहार पर स्कूल बंद रहेंगे और बच्चों को कब-कब लंबी छुट्टियां मिलेंगी? इसके बारे में राज्य-वार छुट्टियों की लिस्ट के जरिए बताने वाले हैं. ये महीना त्योहारों की छुट्टियों के अलावा क्षेत्रीय आयोजनों और वीकेंड हॉलिडे के साथ रहेगा.