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School Holiday (September 2026): सितंबर में कितने दिनों के लिए बंद रहेंगे स्कूल? देखिए स्कूलों की छुट्टी की पूरी लिस्ट

School Holiday (September 2026): सितंबर महीने की शुरुआत त्योहारों के साथ हो रही है, जिसके चलते स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए छुट्टियों की भरमार रहने वाली है. इस महीने कब-कब स्कूल बंद रहेंगे और कब खुलेंगे? आइए सितंबर 2026 की राज्यवार छुट्टियों की पूरी लिस्ट देखते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 31, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:15 PM IST
School Holiday (September 2026): सितंबर में कितने दिनों के लिए बंद रहेंगे स्कूल? देखिए स्कूलों की छुट्टी की पूरी लिस्ट
Image Credit: September School Holidays

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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