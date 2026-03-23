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Hindi Newsशिक्षाShahid Diwas 2026: 23 की उम्र में कुर्बानी... हंसते हंसते छोड़ दिए प्राण, देश के लिए केंद्रीय विधानसभा पर भी किया था हमला

Shahid Diwas 2026: 23 की उम्र में कुर्बानी... 'हंसते हंसते' छोड़ दिए प्राण, देश के लिए केंद्रीय विधानसभा पर भी किया था हमला

Shahid Diwas 2026 GK Quiz: भारत को आजादी दिलाने की लड़ाई के दौरान किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम विस्फोट किया था? क्या आप जानते हैं? आइए स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:12 AM IST
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Shahid Diwas 2026 gk quiz 23 March Martyrs Day
Shahid Diwas 2026 gk quiz 23 March Martyrs Day

Shahid Diwas 2026 General Knowledge: 23 मार्च... इतिहास के पन्नों में एक ऐसा पन्ना जो स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानी के लिए याद किया जाता है. भारत माता के तीन बेटे देश को आजादी दिलाने की जंग में शहीद हो गए थे. भगत सिंह, सुखगुरु और राजगुरु की शहादत के लिए 23 मार्च का दिन याद किया जाता है. सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के लिए 23 मार्च का दिन याद किया जाता है. स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप कितना जानते हैं? भगत सिंह को लेकर आपका सामान्य ज्ञान कैसा है? आइए कुछ सवाल और जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में कब-कब मनाया जाता है शहीद दिवस?

जवाब:- भारत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस और 23 मार्च को भगत सिंह, सतगुरु और राजगुरु की जयंती के उपलक्ष्य पर शहीद दिवस मनाया जाता है.

सवाल 2:- कब और किस दिन भगत सिंह को लगाई गई थी फांसी?

जवाब:- देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को याद करने के लिए 23 मार्च का दिन मनाया जाता है. 23 मार्च, 1931 में  भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी.

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सवाल 3:- वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जिसने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया था?

जवाब:- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति भगत सिंह थे जिन्होंने साल 1929 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हुए दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया था

सवाल 4:- भगत सिंह के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नारा कौन-कौन सा है?

जवाब:- भगत सिंह का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नारा ‘इंकलाब जिंदाबाद’ है. जबकि, एक नारा- ‘वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन वो मेरे विचारों को नहीं मार सकते’ भी सबसे शक्तिशाली नारों में से एक कहलाता है.

सवाल 5:- दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में विस्फोट के दौरान भगत सिंह का कौन सा नारा प्रसिद्ध हुआ?

जवाब:- प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह का नारा ‘इंकलाब जिंदाबाद’ उनके भाषणों, लेखों और दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा की घटना के बाद ज्यादा चर्चाओं में रहा.

सवाल 6:- बलिदान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

जवाब:- हर साल 23 मार्च को बलिदान दिवस मनाया जाता है जिसे शहीद दिवस भी कहते हैं. भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी देने के कारण ये दिन वीरों के लिए याद किया जाता है.

सवाल 7:- किस उम्र में भगत सिंह को फांसी दी गई थी?

जवाब:- 23 मार्च, 1931 में भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को सिर्फ 23 की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया था. उन्होंने और राजगुरु और सुखदेव ने हंसते-हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. तीनों को देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है.

सवाल 8:- 19 मई को क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस?

जवाब:- बंगाली भाषा आंदोलन के दौरान जिनकी जान गई उनकी शहादत में असम के बराक घाटी क्षेत्र में 19 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है.

सवाल 9:- भारत में तीन प्रमुख शहीद दिवस कौन-कौन से हैं.

जवाब:- भारत में 30 जनवरी, 23 मार्च और 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है. 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सतगुरु की याद में शहीद दिवस और 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है.

सवाल 10:-भगत सिंह ने कौन-कौन सी रचनाएं लिखी?

जवाब:- भगत सिंह के प्रसिद्ध कृतियों में से एक 'मैं नास्तिक क्यों हूं' और 'जेल डायरी' है जिसे उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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