कंप्यूटर को हराया, Google ने सराहा... जानिए भारत की उस जीनियस की कहानी जिसके दिमाग की दाद देती थी दुनिया

Shakuntala Devi Birth Anniversary: भारत की विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ, लेखिका और ज्योतिषी शकुंतला देवी का कल 04 नवंबर, 2025 को 96वां बर्थ एनिवर्सरी है. ऐसे में आइए हम आपको उस महान हस्ती की प्रेरणादायक जीवनी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:22 PM IST
कंप्यूटर को हराया, Google ने सराहा... जानिए भारत की उस जीनियस की कहानी जिसके दिमाग की दाद देती थी दुनिया

Shakuntala Devi 96th Birth Anniversary: भारत की विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ, लेखिका और ज्योतिषी शकुंतला देवी उन महान हस्तियों में से एक हैं, जिनका नाम आने वाली पीढ़ियां भी सम्मान और गर्व के साथ याद करती रहेंगी. गणित के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान और असाधारण मानसिक क्षमताएं हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेंगी और छात्र उनके ज्ञान से सीख लेकर आगे बढ़ते रहेंगे. उसी महान गणितज्ञ शकुंतला देवी की कल यानी 04 नवंबर, 2025 को 96वां बर्थ एनिवर्सरी है. ऐसे में आइए हम आपको अपनी अद्भुत गणना क्षमता के चलते 'ह्यूमन कंप्यूटर' कहे जाने वाली भारत की उस जीनियस के बारे में बताते हैं, जिनकी दिमाग की दाग दुनिया देती थी और हमेशा देती रहेगी.

'ह्यूमन कंप्यूटर'
शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर, 1929 को बेंगलुरु, कर्नाटक में एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था. शकुंतला बिना किसी कैलकुलेटर या मशीन के कुछ ही सेकंड में बेहद कठिन गणितीय सवालों के जवाब दे दिया करती थी. उनकी इसी अद्भुत गणना क्षमता के चलते उन्हें 'ह्यूमन कंप्यूटर' कहा जाता था. 

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
शकुंतला देवी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो फॉर्मल रूप में बहुत कम पढ़ी-लिखी थी, लेकिन उनके अंदर गणित का ज्ञान प्राकृतिक रूप से विकसित था. जिस कारण कम उम्र में ही उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में अपने नाम की डंका बजा दी, वो अलग-अलग जगह शो करने लगी. वो कठिन से कठिन गणितीय प्रश्न कुछ सेकंड में हल कर देती थी. उनकी इसी प्रतिभा के कारण उनका नाम 1982 में लंदन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है?

शकुंतला की किताबें.
शकुंतला ने ज्योतिष और समाज से जुड़े विषयों पर भी काम किया था. उन्होंने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी. 1977 में उनके द्वारा लिखी किताब 'The World of Homosexuals' भारत की पहली LGBTQ पुस्तक मानी जाती है. इसके अलावा भी उन्होंने कई और किताबें लिखी, जिनमें- फिंगरिंग: द जवाई ऑफ नंबर्स बुक, सुपर मेमोरी, द बुक ऑफ नंबर्स, आदि शामिल हैं.

पुरस्कार और सम्मान
शकुंतला अपनी प्रतिभा के कारण कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हुई. भारत सरकार ने 2019 में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया था. वहीं, उनकी मृत्यु 21 अप्रैल, 2013 को बेंगलुरु में हुई. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस क्रिकेटर को 'स्विंग ऑफ सुल्तान' कहा जाता है?

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

Shakuntala Devi

