फरीद खान से शेरशाह सूरी बने, लेकिन ‘सूरी’ कैसे जुड़ा? जानिए क्या है ऐतिहासिक कनेक्शन

शेरशाह सूरी का नाम भारतीय इतिहास में एक ताकतवर और समझदार शासक के तौर पर लिया जाता है. उनके नाम के साथ जुड़ा सूरी शब्द लोगों को अक्सर सोचने पर मजबूर करता है. असल में सूरी कोई उपाधि नहीं है बल्कि उनके कबीले का नाम था जिससे उनका पूरा नाम बना है. बहुत कम समय के शासन में भी उन्होंने ऐसे काम किए, जो आज तक याद किए जाते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:29 PM IST
शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था. उनका जन्म करीब 1486 में बिहार के सासाराम में एक अफगान परिवार में हुआ था. उनके पिता हसन खान एक छोटे जागीरदार थे. बचपन में उन्हें घर में ज्यादा अच्छा माहौल नहीं मिला इसलिए वे पढ़ाई के लिए जौनपुर चले गए थे. वहां उन्होंने अरबी और फारसी सीखी, जिसने आगे चलकर उनके काम में बहुत मदद की.

सूरी नाम कहां से आया
शेरशाह सूरी के नाम में जुड़ा सूरी दरअसल उनके कबीले का नाम था. वे अफगानिस्तान के सूर कबीले से जुड़े थे. जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने अपने कबीले के नाम पर सूरी वंश की शुरुआत की. इसलिए उनके नाम के साथ सूरी जुड़ गया.

कैसे बने फरीद खान से शेर खान
पढ़ाई पूरी करने के बाद फरीद खान ने बिहार के अफगान शासक बहार खान लोहानी के यहां काम किया. एक बार शिकार के दौरान एक खतरनाक शेर ने उन पर हमला कर दिया. फरीद ने बिना डरे तलवार से उस शेर को मार गिराया. उनकी बहादुरी देखकर बहार खान ने उन्हें शेर खान नाम दिया. यहीं से उनकी पहचान बदल गई.

दिल्ली की गद्दी तक का सफर
उस समय भारत में मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था. शेर खान ने अपनी चालाकी और युद्ध कौशल से हालात बदल दिए. 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में उन्होंने हुमायूं को हरा दिया. इसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और शेर खान दिल्ली के शासक बन गए. तभी से उन्हें शेरशाह सूरी कहा जाने लगा.

सिर्फ 5 साल में बड़े बदलाव
शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया लेकिन इस छोटे समय में कई बड़े काम किए. उन्होंने चांदी का सिक्का रुपया चलाया, जिससे आज के रुपये की शुरुआत मानी जाती है. उन्होंने बंगाल से काबुल तक लंबी सड़क बनवाई, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है.  सड़कों के किनारे सराय और डाक व्यवस्था शुरू की, जिससे लोगों को यात्रा और खबर भेजने में आसानी हुई. जमीन की माप कराकर कर वसूली का सिस्टम ठीक किया जिससे किसानों को फायदा मिला.

अचानक मौत और विरासत
1545 में कालिंजर के किले पर हमला करते समय बारूद फटने से उनकी मौत हो गई. उनका शासन भले ही छोटा रहा लेकिन उनके काम लंबे समय तक याद रखे गए. सासाराम में बना उनका मकबरा आज भी उनकी याद दिलाता है.

इतिहास में क्यों खास हैं शेरशाह
शेरशाह सूरी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक समझदार शासक भी थे. उन्होंने प्रशासन, सड़क, मुद्रा और खेती जैसे कई क्षेत्रों में सुधार किए. बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली का शासक बनने तक का उनका सफर आज भी लोगों को प्रेरणा देता है.

