Shivaji Maharaj Jayanti: 15 साल की उम्र में बड़ी सफलता... हिंदवी साम्राज्य की स्थापना से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कितना जानते हैं आप?

Shivaji Maharaj Jayanti 2026: 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की सफलता की चर्चा आज भी हर गली-चौबारे पर की जाती है. ये एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने एक या दो बार नहीं कई बार मुगलों को हार की धूल चटाई थी. आइए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते हैं.
Shivaji Maharaj Jayanti 2026: छत्रपति शिवाजी महाराज... ये एक ऐसा नाम है जिसे महाराष्ट्र की गलियां-चौबारे से लेकर बच्चों की जुबां तक पर सुना जा सकता है. शिवाजी की कहानियों की गूंज दूर-दूर तक है. बेहद ही कम उम्र में उन्होंने वो सफलता हासिल की जिस समय कोई ऐसा कुछ सोच भी न सकता है. हिंदवी साम्राज्य यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना से लेकर मुगलों को हार का सामना करवाने के लिए इतिहास के पन्नों में छत्रपति शिवाजी का नाम दर्ज है. 19 फरवरी को हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर देश में छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है. आइए शिवाजी महाराज की जयंती पर उनसे संबंधित कुछ सवाल और जवाब जानते हैं.
छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था. उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई है. सभी धर्मों का सम्मान करने वाले शिवाजी एक साहसी योद्धा और दूरदर्शी शासक थे.
छत्रपति शिवाजी महाराज कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक सल्तनत में दरबारी के बेटे थे. अपने साहस, रणनीतियों और सोच-समझ से उन्होंने मराठा साम्राज्य तैयार किया और नए राज्य की नींव रखी थी. सिर्फ राजा के दिल में एक वफादारी साबित कर उन्होंने राजमहल में अपनी जगह बना ली थी मगर अपनी अलग योजना के कारण उनकी एक नई पहचान बनी.
आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके योगदान क लिए जाना जाता है. ऐसा कोई एक काम नहीं है बल्कि इतिहास के पन्नों में हजारों किस्से दर्ज हैं जो उनकी वीरता और युद्ध नीतियों को दर्शाता है. मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के लिए शिवाजी महाराज को जाना जाता है. मराठा योद्धा से लड़ना क्रूर मुगलों के लिए एक चुनौती भरा काम हो गया था और जिस वजह से मुगलों को हिंदू राजाओं का सहारा भी लेना पड़ता था. शिवाजी ने बीजापुर की आदिलशाही से अपनी जागीर को आजादी दिलाने के बाद मजबूत मराठा राष्ट्र का निर्माण किया. 1645 में शिवाजी ने केवल 15 साल की उम्र में पहला किला, तोरणा किला जीता और वहां अपना झंडा लहराया था.
छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ मराठा साम्राज्य (हिन्दवी स्वराज्य) की स्थापना नहीं की बल्कि मराठा नौसेना (Navy) का निर्माण भी किया है. कोंकण के पहाड़ी क्षेत्रों में गोरिल्ला युद्ध नीति के तहत शिवाजी ने इसका इस्तेमाल किया. उन्हें पारसी की जगह संस्कृत और मराठी भाषाओं को राजकाज की भाषा बनाई. छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ में 3 अप्रैल 1680 को हुआ था.
