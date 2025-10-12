Advertisement
104125 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, संभाल रहे 33 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, सामने आया शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा

Single Teacher Schools: भारत के अलग-अलग राज्यों में एक लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं, जहां शिक्षक की संख्या सिर्फ एक-एक है और वो 33 लाख से ज्यादा छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:50 PM IST
Single Teacher Schools: शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया है. जिसके अनुसार, भारत के अलग-अलग राज्यों में 1 लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक-एक टीचर है, जो 33 लाख से ज्यादा छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा है. वहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे छात्रों के नामांकन की संख्या सबसे ज्यादा है, जो उन स्कूलों को पढ़ाई कर रहे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक हैं. 

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में भारत में 1,04,125 स्कूल ऐसे थे, जो एक-एक शिक्षक द्वारा संचालित किए जा रहे थे और ऐसे स्कूलों में लगभग 33,76,769 छात्र पढ़ते थे यानी प्रति स्कूल औसतन लगभग 34 छात्र थे. जबकि, राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट, 2009 के मुताबिक,  प्राइमरी लेवल पर स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 और अपर प्राइमरी लेवल पर छात्र-शिक्षक अनुपात 35:1 होना चाहिए. यानी प्राइमरी लेवल पर 30 छात्रों पर 1 शिक्षक और अपर प्राइमरी लेवल पर 35 छात्रों के लिए 1 शिक्षक होने चाहिए. 

राज्यवार एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या

  • आंध्र प्रदेश - 12,912

  • उत्तर प्रदेश - 9,508

  • झारखंड - 9,1720

  • महाराष्ट्र - 8,152

  • कर्नाटक - 7,349

  • लक्षद्वीप - 7,217

  • मध्य प्रदेश - 7,217

  • पश्चिम बंगाल - 6,482

  • राजस्थान - 6,117

  • छत्तीसगढ़ - 5,973 

  • तेलंगाना - 01

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 09 हैं. वहीं, पुडुचेरी, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में एक भी एकल-शिक्षक स्कूल नहीं है. इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल 04 एकल-शिक्षक स्कूल हैं.

राज्यवार एकल-शिक्षक स्कूलों में छात्रों का नामांकन

  • उत्तर प्रदेश - 6,24,327 

  • झारखंड - 4,36,480 

  • पश्चिम बंगाल - 2,35,494 

  • मध्य प्रदेश - 2,29,095 

  • कर्नाटक - 2,23,142 

  • आंध्र प्रदेश - 1,97,113 

  • राजस्थान - 1,72,071 

जारी आंकड़ों के मुताबिक, एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2022-23 में 1,18,190 से घटकर 2023-24 में 1,10,971 हो गई है. जिसके मुताबिक, आंकड़े में छह प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

Single Teacher Schools

