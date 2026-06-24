प्यार में लोग क्या-क्या कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर फिल्मों और कहानियों में सुनने को मिलता है, लेकिन पुणे के सिया-केतन केस ने इसे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. 25 साल के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के 20वें जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही रिश्ता एक कथित साजिश और हत्या के मामले में बदल गया. पुलिस जांच में सामने आई कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया. इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि आखिर 18 से 22 साल की उम्र में रिश्ते, प्यार और भावनाएं युवाओं को किस तरह प्रभावित करती हैं? मनोविज्ञान की किताबें बताती हैं कि ये उम्र सपनों, पहचान, आजादी और इमोशनल उतार-चढ़ाव का दौर होती है, जहां कई बार दिल दिमाग पर भारी पड़ जाता है.