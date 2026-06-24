प्यार में लोग क्या-क्या कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर फिल्मों और कहानियों में सुनने को मिलता है, लेकिन पुणे के सिया-केतन केस ने इसे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. 25 साल के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के 20वें जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही रिश्ता एक कथित साजिश और हत्या के मामले में बदल गया. पुलिस जांच में सामने आई कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया. इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि आखिर 18 से 22 साल की उम्र में रिश्ते, प्यार और भावनाएं युवाओं को किस तरह प्रभावित करती हैं? मनोविज्ञान की किताबें बताती हैं कि ये उम्र सपनों, पहचान, आजादी और इमोशनल उतार-चढ़ाव का दौर होती है, जहां कई बार दिल दिमाग पर भारी पड़ जाता है.
मनोविज्ञान में 18 से 22 साल की उम्र को बदलाव और पहचान बनाने का दौर माना जाता है. प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने अपनी पहचान निर्माण की थ्योरी में बताया है कि इस उम्र में युवा यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे कौन हैं और जीवन में क्या बनना चाहते हैं. वे न पूरी तरह बच्चे होते हैं और न ही पूरी तरह परिपक्व वयस्क. यही वजह है कि उनके भीतर आत्मविश्वास और असमंजस दोनों साथ-साथ मौजूद रहते हैं. इस दौर में लिए गए फैसले अक्सर भावनाओं, सपनों और सामाजिक दबाव से प्रभावित होते हैं. इसी वजह से कई युवा भविष्य में क्या असर होगा, ये सोचने के बजाय उस समय उन्हें जो अच्छा लगता है, उसी के आधार पर फैसले ले लेते हैं.
18 से 22 साल की उम्र में अधिकांश युवा अपने करियर को लेकर गंभीर हो जाते हैं. कॉलेज, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाएं और भविष्य की योजनाएं उनकी प्राथमिकता बन जाती हैं. वे अपने दम पर पहचान बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज उन्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखे. कई साइकोलॉजी की किताबों में इस उम्र में आत्मसम्मान काफी हद तक उपलब्धियों से जुड़ जाता है. अगर उन्हें सफलता मिलती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन असफलता मिलने पर तनाव और असुरक्षा भी बढ़ सकती है. यही वजह है कि इस उम्र के लोग अपने भविष्य को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं.
किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश करने वाले लड़के-लड़कियां अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं. वे माता-पिता की अपेक्षाओं से ज्यादा अपने दोस्तों और साथियों के प्रभाव में रहते हैं. मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे स्वायत्तता कहा जाता हैं. इस दौरान युवा अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं और व्यक्तिगत स्पेस को बेहद महत्व देते हैं. कई बार परिवार और युवाओं की सोच में टकराव भी इसी वजह से पैदा होता है. सोशल मीडिया और आधुनिक जीवनशैली ने इस भावना को और मजबूत किया है. परिणामस्वरूप युवा अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें समझने और स्वीकार करने का एहसास दिलाते हैं.
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 18 से 22 साल की उम्र में भावनात्मक और हार्मोनल बदलाव काफी तेज होते हैं. यही वजह है कि प्यार, आकर्षण और रिश्ते इस उम्र में बेहद महत्वपूर्ण लगने लगते हैं. युवा अपने साथी में समझ, अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा तलाशते हैं. हालांकि इस दौर में कई रिश्ते भावनाओं के आधार पर बनते हैं, जबकि व्यावहारिक पहलुओं पर कम ध्यान दिया जाता है. 22 साल की उम्र के करीब पहुंचते-पहुंचते लोग रिश्तों में समान विचारधारा, स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं को ज्यादा महत्व देने लगते हैं. लेकिन शुरुआती वर्षों में भावनाएं अक्सर तर्क से आगे निकल जाती हैं.
आज की पीढ़ी का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के बीच बड़ा हुआ है. इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और अन्य प्लेटफॉर्म पर दूसरों की जिंदगी को देखकर तुलना करना आम बात हो गई है. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस वजह से युवाओं में असुरक्षा और तनाव बढ़ सकता है. वे बेहतर दिखने, बेहतर जीवन जीने और रिश्तों में सफल दिखने का दबाव महसूस करते हैं. साथ ही दोस्तों और साथियों का प्रभाव भी उनके फैसलों को प्रभावित करता है. यह 'इन-बिटवीन' उम्र होती है, जहां व्यक्ति अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा होता है और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से भी जूझ रहा होता है.
पुणे का सिया-केतन मामला फिलहाल पुलिस जांच का विषय है और अंतिम सच्चाई अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगी. लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है कि भावनाएं, रिश्ते और व्यक्तिगत फैसले किस तरह लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं. मनोविज्ञान की किताबें बताती हैं कि जब भावनाएं, असुरक्षा, रिश्तों का दबाव और भविष्य की चिंता एक साथ मिलते हैं, तो कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ इस उम्र में भावनात्मक परिपक्वता, संवाद और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं. 18 से 22 साल की उम्र अवसरों से भरी होती है, लेकिन यही वह दौर भी है जब सही और गलत फैसलों के बीच की दूरी सबसे कम होती है.