Signature vs Autograph: सिग्नेचर और ऑटोग्राफ के बीच क्या है असली फर्क? आसान भाषा में समझिए इस्तेमाल और अहमियत

Signature and Autograph Difference: सिग्नेचर और ऑटोग्राफ दो ऐसे शब्द हैं, जिनका उल्लेख और उपयोग अक्सर किया जाता है. आपने भी कभी न कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से ये जरूर नोटिस किया होगा कि आम लोग या प्रशंसक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से ऑटोग्राफ लेने को इच्छुक होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को सिग्नेचर और ऑटोग्राफ के बीच के में क्या अंतर है, इसमें या तो कंफ्यूजन होता है या उन्हें लगता है कि ये दोनों शब्द एक हैं. हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं. अगर आपको भी हस्ताक्षर और ऑटोग्राफ के बीच कंफ्यूजन है या दोनों के बीच का अंतर नहीं पता है, तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको आसान भाषा में बताते हैं कि सिग्नेचर और ऑटोग्राफ के बीच असली फर्क क्या है और इनके इस्तेमाल का अहमियत क्या है?

सिग्नेचर बनाम ऑटोग्राफ

हस्ताक्षर (Signature) का इस्तेमाल कानूनी और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए किया जाता है, जो एक व्यक्ति के पहचान का अंश होता है. जबकि, ऑटोग्राफ किसी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे- अभिनेता, राजनेता, सिंगर, एथलीट, डांसर, आदि द्वारा अपने प्रशंसकों को एक यादगार वस्तु के रूप में दिया जाता है. ऑटोग्राफ का कोई कानूनी महत्व नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तिगत जुड़ाव के लिए दिया जाता है, जिसे लोग यादगार के तौर पर संभाल कर रखते हैं.

सिग्नेचर

एक व्यक्ति द्वारा सिग्नेचर कानूनी दस्तावेज, बैंक डाक्यूमेंट्स, पहचान पत्रों और अन्य फॉर्मल दस्तावेजों को प्रमाणित (Certify) करने और उसकी वैधता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है. किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर उसकी पहचान और अधिकार का प्रमाण होता है.

ऑटोग्राफ

कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति किसी को भी अपना ऑटोग्राफ कहीं भी, किसी भी वस्तु पर दे सकता है, जैसे- फोटो, किताब, कैप, रुमाल या अन्य वस्तुओं पर, वो भी बिना किसी औपचारिक स्थान के. वहीं, ऑटोग्राफ का कोई कानूनी महत्व और मूल नहीं होता है. ऑटोग्राफ सिर्फ व्यक्तिगत और भावनात्मक महत्व रखता है. इसके अतिरिक्त एक सिग्नेचर किसी दस्तावेज को वैध बनाता है. जबकि, एक ऑटोग्राफ को एक व्यक्ति सिर्फ यादगार के रूप में संजो कर रखा जा सकता है.

