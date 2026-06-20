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री-NEET से पहले सिंगर शान का मोटिवेशनल मैसेज, असफलता नहीं तय करती आपकी पहचान

NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले सिंगर शान ने छात्रों को खास संदेश दिया है. पेपर लीक विवाद और तनाव के बीच उन्होंने छात्रों से हिम्मत न हारने, जीवन को सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित न मानने और सकारात्मक बने रहने की अपील की.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 20, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:33 PM IST
री-NEET से पहले सिंगर शान का मोटिवेशनल मैसेज, असफलता नहीं तय करती आपकी पहचान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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