नीट यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले लाखों छात्र मानसिक दबाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं. पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा परीक्षा कराने के फैसले ने कई छात्रों को तनाव में डाल दिया है. ऐसे समय में मशहूर गायक शान ने छात्रों के लिए एक खास मोटिवेशनल स्पीक दिया है. उन्होंने कहा कि छात्र किसी भी परिस्थिति में उम्मीद न छोड़ें. उन्होंने माना कि बार-बार होने वाले पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों की मेहनत और भविष्य को प्रभावित किया है. शान का संदेश ऐसे समय आया है जब लाखों अभ्यर्थी री-एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं.
शान ने अपने संदेश में कहा कि वह समझ सकते हैं कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों पर कितना भावनात्मक असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि महीनों की मेहनत के बाद जब परीक्षा विवादों में घिर जाती है तो छात्रों और उनके परिवारों को गहरा झटका लगता है. गायक ने माना कि जिन छात्रों का भविष्य इससे प्रभावित हुआ है, उनकी निराशा और चिंता को समझना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और आत्मविश्वास से जुड़ा मामला है. इसलिए छात्रों को अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए.
शान ने खास तौर पर उन छात्रों का जिक्र किया जो परीक्षा विवाद के बाद तनाव, अवसाद या निराशा का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं और हर व्यक्ति को उनका सामना करना पड़ता है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति को अपनी पहचान न बनने दें. शान ने कहा कि किसी परीक्षा का परिणाम जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं होता. उन्होंने उन खबरों पर भी चिंता जताई जिनमें परीक्षा तनाव से जुड़े आत्महत्या के मामलों का जिक्र हुआ. उनका संदेश था कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हिम्मत बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर अपने परिवार, दोस्तों या भरोसेमंद लोगों से बात करें.
छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए शान ने मशहूर गीत ‘रुक जाना नहीं’ की कुछ पंक्तियां भी गाईं. यह गीत वर्षों से संघर्ष और धैर्य का प्रतीक माना जाता है. उन्होंने कहा कि जीवन में मुश्किल दौर हमेशा स्थायी नहीं होते और समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं. शान ने छात्रों से कहा कि अगर आज चुनौतियां हैं तो आने वाले दिनों में अच्छे अवसर भी जरूर मिलेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर छात्र को साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अस्थायी असफलताओं से टूटने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए. यही सोच भविष्य में सफलता का रास्ता तैयार करती है.
अपने संदेश के अंत में शान ने सभी NEET अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि भविष्य में छात्रों को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि परीक्षा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन जिंदगी केवल एक परीक्षा के परिणाम से तय नहीं होती. छात्रों की मानसिक सेहत, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और हर चुनौती का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें. शान का यह संदेश उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो इस समय परीक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उनका मानना है कि उम्मीद, धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं.