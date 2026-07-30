Add Zee Business As A Preferred Source
App

Single Teacher Schools in India: देश के 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे, बड़ा खुलासा!

Single Teacher Schools in India: सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि एक गांव के सरकारी स्कूल में सिर्फ 1 ही मास्टर साहब हैं और वो ही हाजिरी लगाने से लेकर गणित-विज्ञान-हिंदी सब सब्जेक्ट की पढ़ाई करा रहे हैं. लाखों स्कूलों में सिर्फ एक टीचर होने की पुष्टि राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय ने की है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 30, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:54 PM IST
Single Teacher Schools in India: देश के 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे, बड़ा खुलासा!
Image Credit: Single Teacher Schools in India

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Monsoon Session Live Updates: राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हुआ वंदेमातरम् बिल, राष्ट्रगीत के अपमान पर सजा का है प्रावधान
Monsoon Session 20261 hr ago
2
Aryan Khan1 hr ago
3
Spoiler Alert1 hr ago
4
Kirti Kulhari1 hr ago
5
ice cream1 hr ago