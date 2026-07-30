Single Teacher Schools in India: देश के 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे, बड़ा खुलासा!

Single Teacher Schools in India: नई शिक्षा नीति (NEP 2020) और शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून देश में हर बच्चे को बेहतर और समान शिक्षा देने के लक्ष्य पर आधारित है. हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. संसद में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,00,843 स्कूल ऐसे हैं, जहां पूरे स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक पर है. ऐसे लाखों स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता भी है, स्कूल का रिकॉर्ड भी संभालता है, सरकारी योजनाओं का काम भी देखता है और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाता है.