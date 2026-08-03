/आम पुलिस से कितनी अलग होती है SIT, हाई प्रोफाइल मामलों में इसी टीम पर क्यों जताया जाता है भरोसा?

जब भी देश में किसी बड़े घोटाले, चर्चित हत्या, सांप्रदायिक हिंसा, भ्रष्टाचार या राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए मामले की जांच होती है, तब अक्सर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के गठन की खबर सामने आती है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी और अनियमितताओं की जांच के लिए भी SIT गठित की गई. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर SIT क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है और यह सामान्य पुलिस जांच से किस तरह अलग होती है.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (Special Investigation Team) एक अस्थायी और विशेष जांच दल होता है, जिसे किसी एक विशेष मामले या आपस में जुड़े मामलों की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए गठित किया जाता है. इसका गठन तब किया जाता है जब मामला जनहित से जुड़ा हो, उस पर व्यापक सार्वजनिक ध्यान हो, प्रभावशाली लोगों पर आरोप लगे हों या सामान्य पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हों. मामले की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर इसका गठन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर सकती है.
आम पुलिस और SIT के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी जिम्मेदारियों में होता है. पुलिस एक स्थायी संस्था है, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने, एफआईआर दर्ज करने, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और रोजमर्रा की पुलिसिंग जैसे अनेक कार्य करती है. इसके विपरीत SIT केवल उसी विशेष मामले की जांच करती है, जिसके लिए उसका गठन किया गया हो. जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद SIT को भंग कर दिया जाता है.
सामान्य पुलिस राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत काम करती है. वहीं SIT का गठन किसी विशेष आदेश के जरिए किया जाता है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या केंद्र एवं राज्य सरकार जारी कर सकते हैं. SIT के अधिकार, जांच का दायरा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा पहले से तय की जाती है. यही वजह है कि यह टीम केवल तय उद्देश्यों पर केंद्रित होकर काम करती है.
SIT में केवल स्थानीय पुलिस अधिकारी ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है. इसमें वरिष्ठ IPS अधिकारी, अपराध जांच विशेषज्ञ, फोरेंसिक वैज्ञानिक, साइबर एक्सपर्ट, वित्तीय अपराध विशेषज्ञ, डिजिटल साक्ष्य विश्लेषक और कानूनी सलाहकार शामिल हो सकते हैं. इस मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की वजह से जटिल वित्तीय लेन-देन, डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डाटा और वैज्ञानिक साक्ष्यों की गहराई से जांच संभव हो पाती है.
SIT का गठन आमतौर पर तब किया जाता है जब यह आशंका हो कि सामान्य पुलिस जांच पर राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक हस्तक्षेप या हितों के टकराव का असर पड़ सकता है. बड़े भ्रष्टाचार के मामले, सांप्रदायिक दंगे, संगठित अपराध, वित्तीय घोटाले या पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने वाली घटनाएं अक्सर SIT को सौंपी जाती हैं. इसका उद्देश्य जांच की निष्पक्षता बनाए रखना और जनता का भरोसा कायम रखना होता है.
SIT अपनी जांच स्पष्ट रूप से निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) के आधार पर करती है. सबसे पहले टीम उपलब्ध सभी दस्तावेज, सबूत और केस रिकॉर्ड की समीक्षा करती है. इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर फोरेंसिक जांच, डिजिटल एविडेंस एनालिसिस, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच जैसे वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है. कई मामलों में गवाहों और संदिग्धों से दोबारा पूछताछ भी की जाती है ताकि छूटे हुए तथ्यों और विरोधाभासों की पहचान की जा सके.
यह एक आम धारणा है कि SIT पुलिस से ज्यादा शक्तिशाली होती है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है. SIT कोई अलग संवैधानिक या स्थायी एजेंसी नहीं है, बल्कि विशेष उद्देश्य के लिए गठित जांच दल है. इसकी प्रभावशीलता इसके अधिकार क्षेत्र, गठन के आदेश और इसमें शामिल विशेषज्ञ अधिकारियों पर निर्भर करती है. कई मामलों में SIT को व्यापक जांच अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इसकी शक्तियां उस आदेश और लागू कानूनों के दायरे में ही होती हैं, जिनके तहत इसका गठन किया गया है.
SIT का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका पूरा ध्यान केवल एक ही मामले की जांच पर रहता है. इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं और जांच अपेक्षाकृत स्वतंत्र वातावरण में की जाती है. इसी वजह से हाई प्रोफाइल मामलों में साक्ष्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण, निष्पक्ष जांच और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए SIT का गठन किया जाता है. हालांकि, किसी भी जांच की सफलता अंततः उपलब्ध साक्ष्यों, कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी पर निर्भर करती है, न कि केवल जांच एजेंसी के नाम पर.