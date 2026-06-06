कौशल शिक्षा- हुनर से सजेगा भारत का कल

डिग्री के साथ हुनर नहीं होगा, तो भविष्य अधूरा रहेगा. आज की शिक्षा को किताबों से निकलकर प्रयोगशाला, खेत और वर्कशॉप तक जाना होगा. कौशल शिक्षा का अर्थ यही है- पढ़ाई के साथ काम की कला सीखना. जब युवा हाथ से कुछ बनाना सीखता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह आत्मनिर्भर बनता है.
आधुनिक समय में कौशल के कई नए रास्ते खुल गए हैं. हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीक आज खेती को नई दिशा दे रही है. मिट्टी के बिना, पानी और पोषक तत्वों के घोल में फसल उगाना न केवल जगह बचाता है, बल्कि कम पानी में ज्यादा उत्पादन भी देता है. जो छात्र हाइड्रोपोनिक्स सीख लेता है, वह शहरी छतों पर भी खेती करके रोज़गार बना सकता है. इसी तरह मैक्रोट्रोनिक्स यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का संगम, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया खोलता है. मशीनें कैसे चलती हैं, सेंसर कैसे काम करते हैं - यह समझने वाला युवा कल के कारखानों का संचालक बनेगा.
स्कल्प्चरिंग यानी मूर्तिकला और डिज़ाइन कौशल रचनात्मकता को धार देता है. मिट्टी, लकड़ी या 3D प्रिंटर पर आकार गढ़ने वाला विद्यार्थी केवल कलाकार नहीं बनता, वह समस्या को नए तरीके से देखने लगता है. डिजाइन सोच हर क्षेत्र में काम आती है- उत्पाद बनाने से लेकर ब्रांड बनाने तक. वहीं VCOM यानी वोकेशनल कम्युनिकेशन और डिजिटल मीडिया स्किल आज हर युवा की ज़रूरत है. वीडियो बनाना, कंटेंट लिखना, सोशल मीडिया संभालना - यह सब सीखकर छात्र फ्रीलांसर बन सकता है, अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकता है.
विज्ञान कहता है कि जब हम हाथ और दिमाग़ को साथ चलाते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं. कौशल आधारित सीखना याददाश्त बढ़ाता है, तनाव घटाता है और निर्णय क्षमता मजबूत करता है. जो बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखता है, वह रटने के बोझ से बच जाता है. उसका ज्ञान किताब से निकलकर जीवन में उतर जाता है.
कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में वर्कशॉप, लैब और उद्योगों के साथ इंटर्नशिप ज़रूरी है. हर छात्र को 10वीं के बाद अपनी रुचि के अनुसार हाइड्रोपोनिक्स, मैक्रोट्रोनिक्स, स्कल्प्चरिंग या VCOM में से कोई एक स्किल चुनने का अवसर मिले. माता-पिता भी यह समझें कि कुशल मिस्त्री, डिज़ाइनर, शहरी किसान या कंटेंट क्रिएटर बनना भी उतना ही गौरव की बात है जितना डॉक्टर-इंजीनियर बनना.
अंत में यही सच है कि डिग्री नौकरी का रास्ता दिखाती है, पर हुनर उस रास्ते पर चलना सिखाता है. शिक्षा का लक्ष्य केवल सर्टिफिकेट नहीं, स्वावलंबन होना चाहिए. इसलिए पढ़ाई के साथ कौशल जोड़िए. हाथ में हुनर होगा तो कल उज्ज्वल होगा. आप कुशल तो भारत सक्षम.