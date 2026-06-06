कौशल शिक्षा- हुनर से सजेगा भारत का कल

आधुनिक समय में कौशल के कई नए रास्ते खुल गए हैं. हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीक आज खेती को नई दिशा दे रही है. मिट्टी के बिना, पानी और पोषक तत्वों के घोल में फसल उगाना न केवल जगह बचाता है, बल्कि कम पानी में ज्यादा उत्पादन भी देता है. जो छात्र हाइड्रोपोनिक्स सीख लेता है, वह शहरी छतों पर भी खेती करके रोज़गार बना सकता है. इसी तरह मैक्रोट्रोनिक्स यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का संगम, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया खोलता है. मशीनें कैसे चलती हैं, सेंसर कैसे काम करते हैं - यह समझने वाला युवा कल के कारखानों का संचालक बनेगा.