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कौशल शिक्षा- हुनर से सजेगा भारत का कल

मूर्तिकला और डिज़ाइन कौशल रचनात्मकता को धार देता है. मिट्टी, लकड़ी या 3D प्रिंटर पर आकार गढ़ने वाला विद्यार्थी केवल कलाकार नहीं बनता, वह समस्या को नए तरीके से देखने लगता है. डिजाइन सोच हर क्षेत्र में काम आती है.

Written ByPratima JhaEdited By:Simran Singh
Published: Jun 06, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:25 AM IST
कौशल शिक्षा- हुनर से सजेगा भारत का कल

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