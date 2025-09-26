Advertisement
Skill vs Degree Based Education: स्किल बेस्ड या डिग्री बेस्ड शिक्षा में से कौन सबसे बेस्ट, जानें किससे संवरेगा करियर

Skill based vs Degree Based Education: शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रह गई है. इसके साथ स्किल्स का होना भी जरूरी है. आइए जानते हैं कि एक अच्छी नौकरी के लिए स्किल्स और डिग्री कैसे बेस्ट है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:39 AM IST
Skill based vs Degree Based Education: दुनिया भर में सिर्फ डिग्री वालों की जरूरत नहीं है बल्कि स्किल वर्कर्स की भी काफी डिमांड है. ऐसे में जब ख्याल करियर को अधिक मजबूत बनाने का आता है तो अक्सर इस सवाल का जवाब हम सभी जानना चाहते हैं कि स्किल बेस्ड या डिग्री बेस्ड, किस तरह की शिक्षा ज्यादा जरूरी है और करियर के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है? भविष्य के लिए डिग्री और स्किल्स दोनों का अनुभव हुआ तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं. हालांकि, डिग्री और स्किल्स शिक्षा में से बेस्ट कौन सा ये जानना चाहते हैं, तो आइए आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं.

क्या होती है डिग्री बेस्ड एजुकेशन?

डिग्री बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि किसी संस्थान, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डिग्री कोर्स करना या फिर कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल करना. 12वीं के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री जैसे- B.A, B.Tech, B.Com, B.Sc, MBBS या MBA आदि. डिग्री की पढ़ाई अलग-अलग विषय के सिलेबस और थ्योरी पर बेस्ड होती है. नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन योग्यता में अधिकतर जगह डिग्री को देखा जाता है.

डिग्री बेस्ड शिक्षा के क्या हैं फायदे-नुकसान?

  1. सरकारी या बड़ी कंपनी में डिग्री योग्यता वाले उम्मीदवार की जरूरत होती है.
  2. समाज में पहचान और सम्मान के लिए डिग्री की अहम भूमिका होती है.
  3. उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने या रिसर्च संबंधित स्टडी के लिए जरूरी है.
  4. सिर्फ डिग्री होने पर एक अच्छी नौकरी हासिल करना मुश्किल हो सकता है.
  5. डिग्री में थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है जिस वजह से प्रैक्टिकल नॉलेज की ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है.

क्या होती है स्किल बेस्ड एजुकेशन?

स्किल बेस्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी एक काम का अधिक ज्ञान होना. सरल भाषा में वोकेशनल कोर्स भी कहा जा सकता है. किसी खास काम की प्रैक्टिकल नॉलेज और हुनर को प्राप्त करना स्किल बेस्ड एजुकेशन कहलाता है. जैसे- कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि. इसमें प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग समेत एक्सपीरियंस के लिए स्किल संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है.

स्किल्स बेस्ड शिक्षा के क्या हैं फायदे-नुकसान?

सबसे पहले फायदे की बात करें तो स्किल्स बेस्ड शिक्षा पूरी होने के तुरंत बाद नौकरी हासिल कर सकते हैं. ये आपके हाथ के हुनर की तरह भी होता है तो आप खुद अपना काम शुरू कर सकते हैं. नौकरी न करनी हो तो फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप कर सकते हैं. समय और पैसा दोनों कम लगता है. जबकि, कुछ नुकसान भी है जैसे- कुछ सेक्टर हैं जहां सिर्फ स्किल्स होने पर नौकरी नहीं मिलती है. भले ही काम में माहिर हो लेकिन डिग्री की मांग रहती है. लगातार आपको सीखते रहना होता है. स्किल्स में अपडेशन की जरूरत होती है.

Skill vs Degree Based Education: दोनों मे से कौन सा बेस्ट?

सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग या बड़ी कंपनियों में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए डिग्री बहुत जरूरी है. जबकि, क्रिएटिव सेक्टर, प्रैक्टिकल काम, फ्रीलांसिंग, बिजनेस आदि में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए स्किल्स जरूरी है. स्किल्स और डिग्री, दोनों का ज्ञान होना सबसे बेस्ट है.

Skill vs Degree Based Education: किससे संवरेगा करियर?

सिर्फ स्किल्स का होना या सिर्फ डिग्री का होना भी सही नहीं है. कई जगह नौकरी मिलने में समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है और आप नौकरी के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं. उस काम में बेहतर अनुभव व स्किल्स जानते हैं तो अधिक सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं. देश-विदेश में डिग्री के साथ स्किल्स वालों की काफी डिमांड रहती है. आप हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री के साथ स्किल्स शिक्षा भी है.

ये भी पढ़ें- Competitive Exams Preparation Tips: नहीं कर सकते कोचिंग क्लास में पैसे खर्च? घर बैठे ऐसे करें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी

skill vs degree

