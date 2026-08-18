/SLAT परीक्षा की तारीख का ऐलान, कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? आवेदन प्रोसेस से लेकर एग्जाम डेट तक सब कुछ जानिए

SLAT 2027 Exam Date: सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) की ओर से जल्द ही सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट (SLAT) 2027 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा. एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकेंगे. अंडरग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए एसएलएटी एग्जाम को क्वालीफाई करना होता है. आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक SLAT 2027 के रजिस्ट्रेशन के लिए 4 दिसंबर 2026 तक विंडो ओपन रहेगी. इस परीक्षा की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है, आइए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर सभी डिटेल्स जानते हैं.
सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट 2027 को ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा. इस साल 19 दिसंबर और 26 दिसंबर 2026 को SLAT एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा को करीब 68 शहरों में आयोजित किया जाएगा. ऐसे छात्र जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूलों के लॉ प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं.
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल के आधिकारिक घोषणा के अनुसार सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2026 है. SLAT टेस्ट 1 का एडमिट कार्ड 11 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा. जबकि, SLAT टेस्ट 2 का एडमिट कार्ड 18 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा. एग्जाम डेट की बात करें तो SLAT टेस्ट 1 परीक्षा का आयोजन 19 दिसंबर 2026 को होगा. जबकि, SLAT टेस्ट 2 एग्जाम का आयोजन 26 दिसंबर 2026 को होगा.
SLAT 2027 रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. मार्कशीट में कम से कम 45 प्रतिशत तक अंक होने चाहिए. ऐसे उम्मीदवार जो 2027 में कक्षा 12वीं की परीक्षा देंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं. इस एग्जाम में शामिल होने के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं है.
योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट (slat-test.org) पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करना होगा और आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर आवेदन लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
नए रजिस्ट्रेशन के तौर पर पहले रजिस्टर कर लें.
लॉगिन के बाद आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा.
एप्लीकेशन फॉर्म में सभी डिटेल्स दर्ज कर दें.
मांगे जा रहे दस्तावेजों को सबमिट कर दें और फोटो भी अपलोड करें.
सिग्नेचर की स्कैन कॉपी भी सबमिट कर दें.
आवेदन फीस- 2,250 रुपये जमा कर दें जो प्रत्येक टेस्ट के हिसाब से है.
आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को भी सबमिट कर दें.
लास्ट में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.
SLAT 2027 परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो 5 सेक्शन के साथ प्रश्न पत्र होगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सामान्य ज्ञान और लीगल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. ये पांचों सेक्शन 60 मल्टीपल प्रश्नों के साथ होंगे. प्रत्येक सवाल के सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा यानी कुल 60 अंकों की परीक्षा होगी.