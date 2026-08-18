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SLAT परीक्षा की तारीख का ऐलान, कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? आवेदन प्रोसेस से लेकर एग्जाम डेट तक सब कुछ जानिए

SLAT 2027 Exam Date: सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट (SLAT 2027) परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है. जल्द इस परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी. सिम्बायोसिस इंटरनेशनल की ओर से अंडरग्रेजुएट लॉ एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा एसएलएटी 2027 के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाएगी.

Written BySimran Singh
Published: Aug 18, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:42 PM IST
SLAT परीक्षा की तारीख का ऐलान, कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? आवेदन प्रोसेस से लेकर एग्जाम डेट तक सब कुछ जानिए

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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