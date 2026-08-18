/SLAT परीक्षा की तारीख का ऐलान, कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? आवेदन प्रोसेस से लेकर एग्जाम डेट तक सब कुछ जानिए

SLAT 2027 Exam Date: सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) की ओर से जल्द ही सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट (SLAT) 2027 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा. एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकेंगे. अंडरग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए एसएलएटी एग्जाम को क्वालीफाई करना होता है. आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक SLAT 2027 के रजिस्ट्रेशन के लिए 4 दिसंबर 2026 तक विंडो ओपन रहेगी. इस परीक्षा की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है, आइए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर सभी डिटेल्स जानते हैं.