Hindi Newsशिक्षा

Success Story: गांव वालों ने रोका, पिता-दादा का मिला साथ, ऐसे प्रिया रानी ने UPSC में हासिल की 69वीं रैंक, बनी IAS

UPSC Success Story: एक छोटे से गांव में रहने वाली आईएएस प्रिया रानी ने अपने पिता और दादा जी के सहयोग से 2 बार यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक किया. आइए हम आपको उनकी संयम और हौसले से भरी जर्नी के बारे में बताते हैं. 

Nov 24, 2025, 03:03 PM IST
IAS Priya Rani Success Story: 'मुझे रोको मत, बहुत दूर तक जाना है, मंजिल को पाने के लिए कदम बढ़ाना है' यह लाइन आईएएस प्रिया रानी पर सटीक बैठती है. उन्होंने कई तरह की परेशानी, गांव वालों के विरोध को सहने के बावजूद देश की सबसे कठिन यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को 2 बार क्रैक किया और सभी के सामने एक मिसाल कायम कर दिया. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

पिता-दादा का मिला साथ 
आईएएस प्रिया रानी मूल रूप से बिहार के फुलवारी शरीफ के एक छोटे से गांव कुरकुरी की रहने वाली हैं. प्रिया एक सामान्य परिवार से आती है. उनके पिता अभय कुमार एक किसान और मां गृहिणी हैं. प्रिया के गांव वालों बचपन से ही उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे. हालांकि, गरीब होने के बावजूद प्रिया के माता-पिता और उनके दादा सुरेंद्र प्रसाद शर्मा ने शुरू से ही शिक्षा को प्राथमिकता दी. प्रिया के लिए गांव में रहकर विगोध के बीच पढ़ाई करना मुश्किल नहीं था, इसलिए उनके पापा और दादा सुरेंद्र प्रसाद शर्मा ने उन्हें  पटना शिफ्ट करवा दिया था.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
प्रिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना में रहकर पूरी की. इसके बाद उन्होंने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद प्रिया की नौकरी बैंगलोर के एक प्राइवेट कंपनी में हो गई. हालांकि, अच्छी पैकेज वाली नौकरी होने के बावजूद प्रिया अपने आप से संतुष्ठ नहीं थी. उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया. प्रिया के इस फैसले को उनके पिता ने पूरा सहयोग किया. इस दौरान प्रिया ने अपने पिता से वादा किया कि वो एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर से बनकर दिखाएगी.

ये भी पढ़ें: Success Story: पिता के बलिदान ने बदली जिंदगी! बेटे ने लगातार 2 बार UPSC क्रैक कर हासिल की 26वीं रैंक, बना IAS

दूसरे अटेंप्ट में मिली सफलता 
प्रिया शुरू से ही एक स्मार्ट छात्रा थी, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए यूपीएससी सीएसई में सफलता हासिल करने का सफर आसान नहीं था. उन्होंने यूपीएससी के कुल 4 अटेंप्ट दिए, जिसमें वह 2 बार सफल हुई और 2 बार उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा. साल 2020 में प्रिया ने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट दिया, जिसमें वो असफल रहीं, लेकिन निराश होने के बजाय वो दूसरे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गई. प्रिया की मेहतन, आत्मविश्वास और सही रणनीति का परिणाम रहा कि उन्होंने अपने दूसरे अटेंप्ट में सफलता हासिल की. उन्होंने UPSC CSE 2021 में ऑल इंडिया 284वीं रैंक के साथ भारतीय रक्षा संपदा सेवा (IDES) में जगह बनाई. 

चौथे अटेंप्ट में पूरा हुआ सपना 
प्रिया का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का था. वहीं, उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि वो एक दिन IAS बनकर दिखाएगी. अपना और अपने पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रिया ने यूपीएससी के तीसरे अटेंप्ट की तैयारी शुरू कर दी और साल 2022 में परीक्षा दी, लेकिन दुर्भाग्य से वो असफल नहीं. सफलता हासिल करने के बाद मिली असफलता के बाद ही प्रिया ने धैर्य नहीं खोया और वो चौथे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गई. प्रिया की निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और संयम का परिणाम रहा कि उन्होंने अपने चौथे अटेंप्ट UPSC CSE 2023 में ऑल इंडिया 69वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका और उनके पिता का सपना पूरा हुआ, वो IAS कैडर के लिए चुनी गई. 

ये भी पढ़ें: Success Story: जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन! लगातार 3 बार क्रैक किया UPSC, ऐसे तय की IRS से IPS का सफर

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

ias priya raniUPSC Success Story

