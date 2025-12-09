Success Story: गांव की बेटी का कमाल, पहले अटेंप्ट में क्रैक की UPSC, बनीं युवाओं की प्रेरणा

IAS Sulochana Meena Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार तैयारियों में जुटे रहते हैं. वहीं, प्रत्येक साल आयोजित होने वाली यूपीएससी सीएसई में उसी प्रकार लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर खुद से यूपीएससी की तैयारी की और पहले ही अटेंप्ट में उसे क्रैक कर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई.

IAS सुलोचना मीणा

हम बात कर रहे हैं आईएएस सुलोचना मीणा (IAS Sulochana Meena) की, जो मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक छोटे से गांव अडालवाड़ा की रहने वाली है. सुलोचना जिस गांव से आती है, वहां पहले लड़कियों के लिए 10वीं-12वीं तक की पढ़ाई को ही काफी माना जाता था. वहीं, अगर किसी ने 12वीं से आगे की बढ़ाई की, तो इसे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. रूढ़िवादी सोच के बीच पहले के बावजूद सुलोचना बचपन से ही आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

भले ही सुलोचना एक साधारण परिवार से आती हैं, जहां उनके माता-पिता खेती और छोटे-मोटे काम से घर चलाते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के शिक्षा को प्राथमिकता दी. सुलोचना भी पढ़ाई-लिखाई में बचपन से ही होशियार थी. उन्होंने स्कूलिंग गांव के आसपास के स्कूलों से पूरी की. इंटरमीडिएट में अच्छे अंक आने के बाद सुलोचना के माता-पिता ने उन्हें ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली भेज दिया, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बॉटनी में ग्रेजुएशन किया. सुलोचना के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने.

सेल्फ स्टडी से की तैयारी

ग्रेजुएशन के दौरान ही सुलोचना नेशनल सर्विस स्कीम (NSS) से जुड़ी. उस दौरान लोगों की सेवा, उनकी मुश्किलें को देख उनके मन में आईएएस बनने की भावना जागी और उन्होंने डॉक्टरी के बजाय यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला लिया. सुलोचना ने दिल्ली में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की. वो बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के बलबूते पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करने लगी. सुलोचना हर दिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई किया करती थी.

पहले अटेंप्ट में बनीं IAS

सुलोचना ने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट साल 2021 में दिया. उनकी प्रबल इच्छा शक्ति, निरंतर मेहनत, सही रणनीति और आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि उन्होंने पहले ही अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक किया. सुलोचना ने UPSC CSE 2021 में ऑल इंडिया 415वीं रैंक हासिल की. वहीं, ST कैटेगरी में उन्होंने 6वीं रैंक प्राप्त किया. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. उन्हें झारखंड कैडर अलॉट हुआ और वो SDO बनीं.

सबसे कम उम्र की IAS

सुलोचना अपने गांव की पहली महिला IAS अधिकारी हैं. वहीं, नियुक्ति के समय सुलोचना अपने जिले की सबसे कम उम्र की अधिकारी थी, जो महज 22 की उम्र में IAS बनीं. उनकी इस सफलता ने उनके गांव के लोगों की सोच बदल दी. आज सुलोचना के गांव में उनसे प्रेरित होकर कई लड़कियां यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जिसमें उनके माता-पिता उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं.

