Success Story: SDM ज्योति मौर्या का उदाहरण... नहीं बना रुकावट, दरोगा के बाद पत्नी बनीं अफसर; जानें स्मिता वर्मा की सफलता की कहानी

Success Story of Smita Verma: ‘मन के हारे हार सदा रे, मन के जीते जीत’ ये पंक्तियां शायद आपने भी सुनी होगी. इस लाइन को प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी एक कविता में लिखा था. इस पंक्ति के अर्थ को समझा जाए तो जीवन में कई बार असफलता के मोड़ पर यू टर्न की तरह ये पंक्तियां काम आ सकती है. जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो पहले मन से मजबूत होना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा. जीत तक पहुंचे हैं या नहीं मगर खुद को उस गेम का विजेता जरूर मान लें जिसे खेलने का विचार बना रहे हैं. एक ऐसी ही हिम्मत वाली और काबिले तारीफ के लायक स्मिता वर्मा हैं जिन्होंने वो कर दिखा है जिससे समाज में उन्हें एक नई पहचान मिली है.

दरोगा होते हुए बनी RDO ऑफिसर

अक्सर जब बात कुछ करने की आती है तो 90 प्रतिशत लोग बस सही नौकरी और सैलरी पाकर ही खुश रहते हैं लेकिन स्मिता वर्मा के लिए एक दरोगा की नौकरी काफी नहीं थी उन्हें उस ऊंचाई पर पहुंचकर हरा झंडा लहराना था जहां से हर कोई उन्हें साफ नजर आ सके. सरल भाषा में कहें तो बिहार के गया जिले के छोटे से गांव से आने वाली स्मिता वर्मा उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनना चाहती थी जिन्हें उनके काम से नहीं बल्कि पति के नाम से जाना जाता है.

पहली बार की कोशिश में बन गईं RDO ऑफिसर

स्मिता वर्मा ने बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम (BPSC 67th Exam) में पहली बार में ही कामयाबी हासिल कर ली. लाखों उम्मीदवारों के बीच स्मिता वर्मा ने 709 रैंक हासिल की. इसके बाद उन्हें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आधिकारी का पद मिला.

बीपीएससी एग्जाम की तैयारी रखी जारी

रूरल डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनने से पहले स्मिता ने बिहार में सब-इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थीं. शुरू से ही वो सिविल सेवा में जाना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने मेहनत भी की. दारोगा बन जाने के बाद उन्होंने बीपीएससी एग्जाम की तैयारी भी की और पहली बार में ही 709 रैंक हासिल कर ली.

ससुराल वालों के सपोर्ट से सपना हुआ सच

अक्सर शादी के बाद महिलाओं की जिंदगी बदल जाती है और उनके लिए सपनों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, स्मिता के लिए ऐसा नहीं था उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए ससुराल वालों का पूरा साथ मिला. बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के उन्हें ससुराल वालों ने दिल्ली भी भेजा. हालांकि, कोरोना वायरस के कारण वापस आना पड़ा.

पति को मिलने लगे थे ताने

स्मिता के पति आकाश दयाल अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं. उनके ससुर परैया खुर्द पंचायत में मुखिया और उनकी सास आंगनवाड़ी में सेविका हैं. पढ़ाई के लिए जब वो दिल्ली आई थी तो उनके पति को लोगों द्वारा ताने मारे जाते थे और SDM ज्योति मौर्या का मामला याद दिलाया जाता था जिन पर आरोप है कि वो एसडीएम बनने के बाद पति को छोड़कर चली गई थी. हालांकि, स्मिता के पति ने इन सब बातों को इग्नोर किया और पत्नी को पूरा सपोर्ट किया. उनकी पत्नी दरोगा बनने के बाद आरडीओ ऑफिसर बन गई हैं.

