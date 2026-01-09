SNAP परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस आसान तरीके से डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

SNAP Exam Result Declared: सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (SNAP) परीक्षा का आयोजन मुख्य तौर पर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (SIU) और उससे संबंधित बी-स्कूलों में एडमिशन लेने वालों के लिए आयोजित किया जाता है. ऐसे छात्र जो इस यूनिवर्सिटी में एमबीए या अन्य किसी मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए ये एक प्रवेश परीक्षा है. SNAP 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है जिससे साफ हो सकेगा कि वो दाखिला के लिए पास हो गए हैं या नहीं. सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड) यूनिवर्सिटी ने 9 जनवरी 2026 को SNAP 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. आइए कैसे रिजल्ट चेक करें और स्कोर कार्ड डाउनलोड करें? इसके बारे में जान लेते हैं.

हर साल लाखों छात्र होते हैं परीक्षा में शामिल

हर साल लाखों की संख्या में छात्रों द्वारा SNAP परीक्षा में शामिल हुआ जाता है. इसके माध्यम से देशभर के सिम्बायोसिस संस्थानों में MBA समेत विभिन्न मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स द्वारा इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ जाता है. SNAP 2025 के रिजल्ट के आधार पर अगले चरण के लिए उम्मीदवारों एलिजिबल होंगे. ग्रुप एक्सरसाइज (GE) के बाद पर्सनल इंटरव्यू (PI) और फिर आखिर में रिटन एबिलिटी टेस्ट (WAT) में पास होने के बाद सिम्बायोसिस संस्थानों में एडमिशन के लिए योग्य हो सकते हैं.

कैसे और कहां से चेक करें SNAP 2025 का रिजल्ट?

SNAP 2025 का रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट snaptest.org पर जाना होगा. यहां अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद रिजल्ट चेक कर सकेंगे. आइए एसएनएपी 2025 परीक्षा का रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

ऐसे करें स्कोर कार्ड डाउनलोड

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट snaptest.org पर जाएं. होमपेज पर ‘SNAP 2025 Result/Scorecard’ शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन प्रोसेस पूरा करें. रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो होगा. PDF फॉर्मेट में स्कोरकार्ड शो होगा उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. यहां आपको अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन-वाइज मार्क्स समेत टोटल स्कोर शो होंगे.

