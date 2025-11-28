Social Media पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले जान लें ये गाइडलाइन, वरना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा करियर

Social Media Post Guidelines: सोशल मीडिया से मिला फेम जैसे रातों रात मिलता है वैसे ही रातों रात जेल भी करवा सकता है. पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जिसमें सामान्य लोग रातों रात वायरल होकर फर्श से अर्श पर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद उस मुकाम पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाए. और जैसे तेजी से शौहरत की सीढ़ियां चढ़ी थी वैसे ही सीधा धड़ाम से मुंह के बल आ गिरे. अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Youtube, Facebook या Youtube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सोशल मीडिया से कॉन्टेंट से जुड़ी ये गाइडलाइंस जरूर पता होनी चाहिए. वरना एक छोटी सी गलती सारा फेम खा सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं सोशल मीडिया पर कोई भी कॉन्टेंट अपलोड करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हैं या नॉर्मल यूजर हैं. इन बातों का जरूर ध्यान रखें

सबसे पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें. ये बातचीत भले ही दोस्तों के बीच मस्ती का हिस्सा हो, लेकिन फिर भी आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हो. इसलिए सोच समझकर ही शब्दों का चयन करें.

1. कॉपीराइट कंटेंट

यदि आप किसी की बनाई तस्वीर, लोगो, वीडियो, म्यूजिक या लेख (कोई भी रचाना जैसे कहानी, कविता, शेर शायरी, गाना या स्क्रिप्ट) का इस्तेमाल आप बिना क्रिएटर की अनुमति के शेयर नहीं कर सकते हैं. ये कानूनी अपराध है और ये सजा का कारण भी बन सकता है.

2. आस्था के खिलाफ ना हो

सोशल मीडिया के लिए कोई भी कॉन्टेंट बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जो किसी की निजी आस्था को ठेस पहुंचाता हो. धार्मिक, जातीय या सामाजिक भावनाओं को ठेस या तर्कहीन बातों से जोड़ने वाले कॉन्टेंट या पोस्ट शेयर करने से बचें. ये ना सिर्फ समाज में तनाव का कारण बनता है, बल्कि इससे आपको भी जेल हो सकती है.

3. अभद्र भाषा

ऐसा कोई कॉन्टेंट ना बनाएं और ना ही शेयर करें जिसमें महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो. इसके अलावा आपका कॉन्टेंट जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, किसी एक जेंडर को दूसरे जेंडर से कमतर या बेहतर दिखाने की कोशिश में आप विवादों में फंस सकते हैं.

4. राष्ट्र की सुरक्षा

कोई भी कॉन्टेंट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्र की सुरक्षा को तो इससे कोई खतरा नहीं है. कोई भी ऐसा तथ्य या तर्क नहीं होना चाहिए जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो या दुश्मन को हमारे देश के खिलाफ बोलने का मौका मिले. ऐसे में आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

5. भ्रामक जानकारी

अगर आप इंस्टा या फेसबुक के लिए कॉन्टेंट तैयार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको कॉन्टेंट में कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी ना हो. इसके अलावा फर्जी बातें करना और फर्जी आरोप लगाकर किसी की इमेज बिगाड़ने की कोशिश करना भी अपराध के दायरे में आता है.

6. शांति भंग करना

अगर आपको कॉन्टेंट किसी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र या भाषा के प्रति नफरत फैलाता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. यदि किसी क्रिएटर के पोस्ट से शांति भंग होने का खतरा होता है तो क्रिएटर पर कार्रवाई हो सकती है.

7. बच्चों के साथ हिंसा

इसके अलावा कुछ वीडियो में देखा जाता है कि वायरल होने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं. इसमें बच्चों के साथ हिंसा या उन्हें नशीले पदार्थ की आदत डालना शामिल है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है