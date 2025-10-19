Success Story: हिंदी मीडियम से UPSC टॉपर तक का सफर, जानें हिमांशु गुप्ता की प्रेरक जर्नी, जो चाय बेचने वाले से बने IAS अधिकारी

IAS Himanshu Gupta Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में कैंडिडेट शामिल होते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मेहनत और लगन के बलबूते सफलता का परचम लहराया और एक मिसाल कायम किया.

IAS हिमांशु गुप्ता

हम बात कर रहे हैं आईएएस हिमांशु गुप्ता (IAS Himanshu Gupta) की, जो मूल रूप से उत्तराखंड के सितारगंज जिले के रहने वाले हैं. हिमांशु एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं. हिमांशु के पिता दिहाड़ी मजदूरी करने के साथ एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिससे किसी प्रकार उनके परिवार का भरण-पोषण होता था, लेकिन पारिवारिक आर्थिक स्थिति काफी खरबा होने के कारण हिमांशु ने भी स्कूल के बाद पिता के चाय की दुकान में उनका हाथ बंटाना शुरू कर दिया था.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

हिमांशु भले ही एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से थे, जिस कारण उन्हें कई प्रकार की मुश्किलों के साथ बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थे. हिमांशु अपनी पढ़ाई के प्रति इतने लगनशील थे कि वो अंग्रेजी की क्लास के लिए रोजाना 70 किलोमीटर का सफर तय करते थे. वहीं, कुछ समय तो उन्होंने पढ़ाई करने के साथ-साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया ताकि परिवार को कुछ मदद कर सकें.

हमेशा हासिल की टॉप रैंक

छोटी उम्र से कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हुए हिमांशु ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में टॉप रैंक हासिल किया. इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. हिमांशु ने मास्टर्स एनवायरमेंटल साइंस में किया और अपनी कक्षा में टॉप रैंक प्राप्त किया. हिमांशु पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उन्हें विदेश में PHD करने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने परिवार और सिविल सेवा की तैयारी के लिए भारत में ही रहने का फैसला किया.

लगातार 3 बार क्रैक किया UPSC

हिमांशु ने यूपीएससी की तैयारी बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के बलबूते की और लगातार तीन बार यूपीएससी सीएसई क्रैक किया. हिमांशु ने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट साल 2018 में दिया और उसे क्रैक किया, लेकिन पहले प्रयास में उन्हें भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) पद के लिए चुना गया. इसके बाद हिमांशु ने यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट 2019 में दिया, जहां ऑल इंडिया 309वीं रैंक के साथ उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पद पर हुआ. वहीं, आईएएस बनने के सपने को साकार करने के लिए हिमांशु ने एक और अटेंप्ट देने का फैसला लिया और इसी के साथ उन्होंने तीसरा अटेंप्ट 2020 में दिया, जहां उन्होंने 139वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ और उनकी सालों की मेहनत, समर्पण, संयम और संघर्ष का फल उन्हें मिली.

