GK Quiz: छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है सोन नदी, क्या आप जानते हैं ये किन राज्यों से होकर बहती है?

Son River General Knowledge Quiz: चार दिनों तक छठ पूजा का पर्व रहता है और इस मौके पर अलग-अलग नदियों पर श्रद्धालु की भारी भीड़ रहती है. इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध सोन नदी है, जो किसी एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों से होकर बहती है. आइए सोन नदी से जुड़े सामान्य ज्ञान

Oct 25, 2025, 07:38 AM IST
Son River General Knowledge Quiz: भारत में अलग-अलग नदियां है जो किसी न किसी वजह से प्रसिद्ध हैं. सभी नदियां धार्मिक स्थल के लिए जानी जाती है उनमें से एक प्रसिद्ध नदी, सोन नदी है जो अलग-अलग राज्य से होकर गुजरती है और कई राज्य में प्रमुख त्योहारों के दौरान जानी जाती है. गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में सोन नदी भी शामिल है और छठ पूजा पर्व के दौरान इस नदी को भी बहुत पवित्र माना जाता है. क्या आप सोन नदी से संबंधित सामान्य ज्ञान जानते हैं? आज हम आपको सोन नदी के जीके सवाल-जवाब बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

प्रश्न 1- सोन नदी कितनी बड़ी है?

A). 900 किमी

B). 784 किमी

C). 650 किमी

उत्तर- B). 784 किमी

प्रश्न 2- सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है?

A). अमरकंटक

B). अरावली पर्वत

C). विंध्याचल पर्वत

उत्तर- A). अमरकंटक

प्रश्न 3- किन राज्यों से होकर बहती है सोन नदी?

A). छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

B). बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड

C). बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा

उत्तर- B). बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड

प्रश्न 4- किस प्राचीन ग्रंथ में सोन नदी का उल्लेख मिलता है?

A). रामायण

B). महाभारत

C). वेद

उत्तर- A). रामायण

प्रश्न 5- किस मौसम में सोन नदी का जल बढ़ जाता है?

A). शीत ऋतु

B). वर्षा ऋतु

C). शरद ऋतु

उत्तर- B). वर्षा ऋतु

प्रश्न 6- डेहरी ऑन सोन किस राज्य में है?

A). मध्य प्रदेश

B). बिहार

C). उत्तर प्रदेश

उत्तर- B). बिहार

प्रश्न 7- सोन नदी को किस प्रमुख नदी की सहायक नदी कहा जाता है?

A). नर्मदा

B). गोदावरी

C). गंगा

उत्तर- C). गंगा

प्रश्न 8- सोन नदी के बालू का रंग कैसा है?

A). काला

B). सफेद

C). पीला या नारंगी

उत्तर- C). पीला या नारंगी

प्रश्न 9- सोन नदी का जल किस तरह का होता है?

A). खारा

B). मीठा और निर्मल

C). गंदला

उत्तर- B). मीठा और निर्मल

प्रश्न 10- क्या था सोन नदी का पुराना नाम?

A). सोनभद्र

B). शोण

C). सोहन

उत्तर- B). शोण

