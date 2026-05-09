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भारत में संघर्ष से मिली नई ताकत! कैसे एक विदेशी लेखिका ने दर्द को किताब में बदल दिया?

ग्रेटर नोएडा में एक खास बुक रीडिंग सेशन के दौरान दक्षिण अफ्रीकी लेखिका ने अपनी जिंदगी के संघर्ष, उम्मीद और लिखने के सफर को साझा किया. जानिए कैसे भारत में बिताया समय उनकी पहली किताब की प्रेरणा बना.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 09, 2026, 05:56 PM IST
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भारत में संघर्ष से मिली नई ताकत! कैसे एक विदेशी लेखिका ने दर्द को किताब में बदल दिया?

एंजेलिना गोवेंडर की कहानी इन दिनों साहित्य और प्रेरणा की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. दक्षिण अफ्रीका से आई इस लेखिका ने भारत में बिताए अपने मुश्किल दौर को शब्दों में बदलकर एक ऐसी किताब लिखी, जिसने लोगों को भावुक कर दिया. उनकी पहली किताब Navigating The Storms of Life सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और आत्मविश्वास की कहानी है. नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में हुए इस खास आयोजन में साहित्य प्रेमियों, मजदूरों और कई खास लोगों ने हिस्सा लिया, जहां जिंदगी के मुश्किल दौर और उससे बाहर निकलने की यात्रा पर खुलकर बातचीत हुई.

भारत से कैसे जुड़ी भावना?

एंजेलिना के लिए भारत सिर्फ एक यात्रा का पड़ाव नहीं था, बल्कि जिंदगी का ऐसा मोड़ था जिसने उनकी सोच और लेखन दोनों बदल दिए. एक निजी और भावनात्मक दौर के दौरान वह अपने बेटे की देखभाल के लिए भारत आई थीं. इसी दौरान उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया. लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें यहां एक ऐसा माहौल मिला, जिसने उन्हें संभलने और खुद को मजबूत बनाने की ताकत दी. उन्होंने अपने अनुभवों को एक मां, देखभाल करने वाले और लेखिका की नजर से महसूस किया और तेजस्वी पलों ने आगे बढ़ने वाली उनकी किताब को आकार दिया. 

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कहां मिला लिखने का सहारा?

इस सफर के दौरान Holiday Inn Express Greater Noida Knowledge Park उनके लिए सिर्फ तनाव की जगह नहीं रहा, बल्कि एक भावुक सहारा बन गया. होटल की टीम, वहां का शांत माहौल और रोजमर्रा की देखभाल ने उन्हें मानसिक रूप से आगे बढ़ाया. होटल की क्लर्क जनरल मैनेजर प्रियंका अहलूवालिया ने कहा कि एंजेलिना की कहानी यह आयोजित है कि हॉस्पिटैलिटी सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि मुश्किल समय में सहारा भी बन सकती है. होटल में 24x7 सेवाएं, फिटनेस सेंटर, नाश्ता और लंबी अवधि तक उम्मीदवारों वाले मेहमानों के लिए खास सुविधाएं उपलब्ध हैं.

क्यों खास बनाया यह आयोजन?

“Strength in Words” नाम से आयोजित इस खास कार्यक्रम ने साहित्य, यात्रा और इंसानियत की भावनाओं को एक मंच पर जोड़ दिया. इस आयोजन का मकसद सिर्फ किताब पढ़ना नहीं था, बल्कि यह दिखाना भी था कि जिंदगी के कठिन दौर में छोटे-छोटे सफर कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं. IHG Hotels & Resorts की यह पहल इसलिए भी खास रही क्योंकि इसने एक मेहमान के व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के सामने प्रेरणा की कहानी बना दिया. एंजेलिना की किताब आज उन लोगों के लिए उम्मीद का संदेश बन रही है, जो मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत खोज रहे हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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