/Southern Railway Recruitment 2026: स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा में 17 पद, 10वीं-12वीं पास के लिए मौका; ऐसे करें आवेदन

रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC), दक्षिणी रेलवे, चेन्नई ने Scouts & Guides Quota Recruitment 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है. भर्ती अभियान के तहत दक्षिणी रेलवे और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में 7वें वेतन आयोग के लेवल-1 और लेवल-2 के कुल 17 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 सुबह 9 बजे से शुरू होगी और उम्मीदवार 18 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
इस भर्ती के तहत दक्षिणी रेलवे और ICF में लेवल-1 और लेवल-2 के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में पदवार रिक्तियों, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों की जांच करनी चाहिए. आवेदन RRC चेन्नई की आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in के माध्यम से किया जा सकेगा.
लेवल-2 के लिए क्या योग्यता है?
लेवल-2 के पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. हालांकि, एससी, एसटी और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं है. तकनीशियन पदों के लिए मैट्रिक के साथ अप्रेंटिसशिप या NCVT से मान्यता प्राप्त ITI योग्यता भी स्वीकार की जाएगी.
लेवल-1 में कौन कर सकता है आवेदन?
लेवल-1 पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा ITI, NCVT का National Apprenticeship Certificate (NAC), 10वीं के साथ NAC या 10वीं के साथ ITI जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
Scouts & Guides की क्या शर्तें हैं?
उम्मीदवार के पास President's Scout/Guide/Rover/Ranger Award या Himalayan Wood Badge (HWB) होना चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार 2021-22 से 2025-26 तक Scouts संगठन का सक्रिय सदस्य रहा हो और 2026-27 में भी सक्रिय सदस्य होना चाहिए. सक्रियता का प्रमाण निर्धारित अनुलग्नक-A के प्रारूप में देना होगा.
कितने कार्यक्रमों में भाग लेना जरूरी है?
उम्मीदवार के लिए राष्ट्रीय/अखिल भारतीय रेलवे स्तर के दो कार्यक्रम और राज्य स्तर के दो कार्यक्रमों में भाग लेना जरूरी है. इन कार्यक्रमों में भागीदारी का विवरण निर्धारित अनुलग्नक-B में देना होगा. आवेदन करते समय संबंधित प्रमाणपत्र और दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है.
कितनी है आयु सीमा?
लेवल-2 के लिए सामान्य वर्ग की आयु 18 से 30 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 33 वर्ष और एससी/एसटी के लिए 18 से 35 वर्ष निर्धारित है. वहीं लेवल-1 में सामान्य वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 36 वर्ष और एससी/एसटी के लिए 18 से 38 वर्ष की आयु सीमा है.
आवेदन शुल्क कितना है?
सामान्य, ओबीसी और अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. परीक्षा में शामिल होने पर 400 रुपये बैंक शुल्क सहित वापस किए जाएंगे. एससी, एसटी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है, जो परीक्षा में शामिल होने पर पूरी तरह वापस किया जाएगा.
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार RRC चेन्नई की आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाएं. वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और लेवल-1 या लेवल-2 का विकल्प चुनें. इसके बाद व्यक्तिगत, शैक्षणिक और स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी भरें. हिंदी या अंग्रेजी में प्रश्नपत्र की भाषा चुनकर स्काउट/गाइड की वर्दी में फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते की जानकारी भरें, आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में सभी पात्रता और दस्तावेज संबंधी शर्तों को जरूर जांच लें.