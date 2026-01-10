Advertisement
DSP vs SP: जिम्मेदारी से भरी वर्दी... डीएसपी और एसपी में क्या है अंतर, जानें किसके पास कितनी पावर?

SP vs DSP: देश में पुलिस विभाग में बड़े पदों नौकरी चाहने वालों की पहली पसंद में से एक एसपी और डीएसपी पद है. दोनों में क्या अंतर है और किसके पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं? आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:10 PM IST
SP vs DSP Who is Most Powerful: जब बात आती है पुलिस विभाग में बड़े पदों पर नौकरी हासिल करने की तो ज्यादातर युवाओं का सपना एसपी या डीएसपी जैसे पदों को हासिल करने का होता है. दोनों ही पद अपने आप में खास अहमियत रखते हैं और जरूरी भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं. दोनों पदों की वर्दी कई जिम्मेदारियों के लिए जानी जाती है. एसपी और डीएसपी दोनों पदों में काफी फर्क है. किस परीक्षा को देने से कौन सा पद हासिल होता है और किसके पास कैसी पावर होती है? इन सबके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए डीएसपी और एसपी के बीच का अंतर जान लेते हैं.

एसपी क्या है?

एसपी एक पुलिस विभाग का हिस्सा है जिसका पूरा नाम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है. जिले में पुलिस प्रशासन के प्रमुख के तौर पर एसपी को जाना जाता है. इस पद को हासिल करने वाले आमतौर पर IPS या प्रमोटेड स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर होते हैं.

डीएसपी क्या है?

डीएसपी का पूरा मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है. इस पद पर तैनात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस ऑफिसर कहलाते हैं. डीएसपी का काम सब-डिवीजन के पुलिस स्टेशनों की देखरेख करने का होता है. 

SP और DSP में अंतर?

पुलिस विभाग में अगर एक जिले की बात करें तो वहां एसपी का पद सबसे बड़ा है. एसपी के अंतर्गत जिले के सभी थाने आते हैं. जबकि, एसपी के डिप्टी के तौर पर डीएसपी को जाना जाता है. दोनों के बीच का मुख्य अंतर रैंक, अधिकार और भर्ती का है. SP सीनियर ऑफिसर होते हैं.

SP बनने के लिए कौन सा एग्जाम देते हैं?

एसपी बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके बाद एसपी पद हासिल करने के लिए यूपीएससी की सिविल परीक्षा देनी होगी. इसमें पास होने के बाद आईपीएस में शामिल होना होगा.

DSP बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है?

डीएसपी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस परीक्षा में सफलता हासिल करनी होगी. इसके बाद पुलिस ट्रेनिंग होगी और फिर डीएसपी पद हासिल कर सकेंगे.

दोनों में किसका पद सबसे बड़ा?

एसपी का काम जिले के पुलिस विभाग को संभालने का होता है. जबकि, DSP का पद राज्य सेवा से जुड़ा हुआ है और सब-डिवीजन संभालने का है. दोनों की वर्दी अलग-अलग जिम्मेदारी के साथ है. कानून व्यवस्था को संभालने के साथ अनुशासन तक शामिल है. भारतीय पुलिस प्रशासन में पुलिस अधीक्षक के तौर पर एसपी है और पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर डीएसपी कहलाता है.

ये भी पढ़ें- लेखपाल और पटवारी... क्या एक ही या दोनों में होता है अंतर? यहां समझिए कौन सा ज्यादा पावरफुल

