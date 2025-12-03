Advertisement
SIR फॉर्म भरवाने में BLO जान दे रहे, वोटर जी अब भी कोई समस्या है तो 2 मिनट में पूरा स्टेप जान लीजिए

Special Intensive Revision: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फेड-2 के दौरान अलग-अलग राज्यों से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के मौत की खबरें सामने आ रही है. ऐसे में सवला है कि क्या एसआईआर का फॉर्म भरना काफी कठिन है? अगर किसी वोटर को फॉर्म भरते समय समस्या होती है, तो वो 2 मिनट में पूरा स्टेप जान लीजिए. 

Dec 03, 2025, 02:35 PM IST
SIR: अभी पूरे देश में एक टॉपिक ट्रेंडिंग में है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR). देश के विभिन्न 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर फेड-2 की प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के मौत की खबरें भी सामने आ रही है. सिमित समय में काम पूरा करने का प्रेशर, नौकरी पर संकट के तनाव के कारण किसी BLO को हॉर्ट अटेक आ गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हुआ. वहीं, किसी ने आत्महत्या का रास्ता चुना, तो कुछ ने पद से इस्तीफा दे दिए. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या एसआईआर का फॉर्म भरना काफी कठिन है? क्या इसे हम नहीं भर सकते हैं? आखिर कैसे भरा जाएगा यह फॉर्म? परेशान मत होइए, हम आपको स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया बता रहे हैं. 

क्या है SIR? 
चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराया जा रहा है. एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है. इसमें अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है या किसी ने अपना क्षेत्र बदल लिया है, तो उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है. वहीं, 18 वर्ष के हो चुके युवाओं का नाम वोटर लिस्ट से जोड़ा जा रहा है. 

ऐसे आसानी से पूरा करें SIR प्रक्रिया 

जिन वोटर को SIR प्रक्रिया पूरा करने में परेशानी हो रही है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • स्टेप 1- वोटर सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट Voters.eci.gov.in पर जाएं. 

  • स्टेप 2- होमपेज पर जाने के बाद 'Fill Enumeration Form' पर क्लिक करें. 

  • स्टेप 3- इसके बाद मोबाइल नंबर/EPIC नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • स्टेप 4- फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • स्टेप 5- मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें. 

वहीं, फॉर्म जमा करने के बाद BLO वोटर के पत्ते पर जाकर उनकी जानकारी का वेरिफिकेशन करेगा और सब कुछ सही पाने पर उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा, लेकिन वोटर का वेरिफिकेशन न होने पर नाम सूची से हटा दिया जाएगा. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, बिहार में चुनाव के दौरान हुए वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद चुनाव आयोग ने देश के अलग-अलग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फेड-2 का अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें- अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है.

ये भी पढ़ें: Opinion: ये लो पकड़ो कागज, भरो अपना... SIR फॉर्म भरवाने वाले बीएलओ जान क्यों दे रहे? सच में इतना प्रेशर है क्या

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

