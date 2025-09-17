Spot The Difference: फोटो में छुपे हैं तीन अंतर, एक को खोजना तो 90% लोगों के लिए नामुमकिन!
Spot The Difference: फोटो में छुपे हैं तीन अंतर, एक को खोजना तो 90% लोगों के लिए नामुमकिन!

find Differences Between Two Pictures: क्या आपको फोटो में अंतर ढूंढने वाले खेल पसंद हैं? अगर हां तो ये आर्टिकल आपके लिए हैं. 90 सेकंड में खोजें फोटो में छुपे अंतर.

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:24 PM IST
Spot The Difference: फोटो में छुपे हैं तीन अंतर, एक को खोजना तो 90% लोगों के लिए नामुमकिन!

Spot Difference Puzzle: अगर आपसे कहा जाए कि 99% लोग इस फोटो में छुपे तीन अंतर में से एक अंतर को नहीं खोज पा रहे हैं तो क्या आप इसे एक चैलेंज के रूप में लेकर इसका जवाब दे पाएंगे. अगर हां तो आपको इस खेल में मजा आने वाला है. ऊपर दी गई तस्वीर में कुल 3 अंतर है, लेकिन इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है. तीनों को ही खोजना बेहद कठिन है. इन फोटो में छुपे अंतर को सिर्फ वो ही खोज सकते हैं जिनके पास तेज आंखें और शार्प माइंड है. 

अगर आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हैं और इस तरह के खेल आपके बाएं हाथ का कमाल है तो चलिए 90 सेकंड के अंतर इन फोटो में छुपे अंतर को खोज बताएं, लेकिन उससे पहले पूरी ईमानदारी के साथ टाइम पहले चेक कर लें, ताकि चीटिंग ना हो. चलिए फिर आपका समय शुरू होता है अब..

Spot The Difference: दिमाग है तेज? 20 सेकंड में ढूंढ कर दिखाएं फोटो में छुपे 5 अंतर, एक को खोजना तो बेहद मुश्किल

90.......20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(आपका समय हुआ समाप्त)

हमने यहां पूरी टाइमिंग तो नहीं लिखी है, लेकिन उम्मीद है कि आपने 90 सेकंड के अंदर ही फोटो में अंतर को ढूंढा होगा. अगर आपने इस तय समय के अंदर तीनों अंतरों को खोज लिया है तो वाकई आप बुद्धिमान है और आप उन 1 प्रतिशत लोगों की लिस्ट में जिनकी आंखें और माइंड दोनों शार्प है. हालांकि, अगर आपने अब तक कोई भी एक अंतर को नहीं खोज पाया है तो परेशान नहीं हों. नीचे हम सारे जवाब आपके लिए लेकर आए हैं. 

यहां चेक करें जवाब
फोटो में पहला अंतर है नीले बॉक्स के साइड हैंडल में बनें डिजाइन. एक में डिजाइन बनी हुई है जबकि दूसरे में नहीं है. दूसरा अंतर है नारियल के पेड़ और कोक के बीच उड़ रही चिड़िया. एक फोटो में चिड़िया उड़ रही है लेकिन दूसरे फोटो में नहीं है. चलिए अब तीसरे अंतर की बात करते हैं, जो सबसे कठिन है जिसे ढूंढना सच में काफी मुश्किल है. ये अंतर है बॉक्स में रखे हुए बर्फ. ध्यान से देखिए बर्फ पर लाइन बनी हुई है, लेकिन एक बर्फ पर लाइन नहीं है. 

Brain Game: टाइम है सिर्फ 10 सेकंड; दिमाग है शार्प तो फटाफट तस्वीर में खोजें 6 छुपे अंतर

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

Spot the Difference PuzzleBrain Game

