Spot The Difference: फोटो में छुपे हैं तीन अंतर, एक को खोजना तो 90% लोगों के लिए नामुमकिन!

Spot Difference Puzzle: अगर आपसे कहा जाए कि 99% लोग इस फोटो में छुपे तीन अंतर में से एक अंतर को नहीं खोज पा रहे हैं तो क्या आप इसे एक चैलेंज के रूप में लेकर इसका जवाब दे पाएंगे. अगर हां तो आपको इस खेल में मजा आने वाला है. ऊपर दी गई तस्वीर में कुल 3 अंतर है, लेकिन इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है. तीनों को ही खोजना बेहद कठिन है. इन फोटो में छुपे अंतर को सिर्फ वो ही खोज सकते हैं जिनके पास तेज आंखें और शार्प माइंड है.

अगर आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हैं और इस तरह के खेल आपके बाएं हाथ का कमाल है तो चलिए 90 सेकंड के अंतर इन फोटो में छुपे अंतर को खोज बताएं, लेकिन उससे पहले पूरी ईमानदारी के साथ टाइम पहले चेक कर लें, ताकि चीटिंग ना हो. चलिए फिर आपका समय शुरू होता है अब..

90.......20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(आपका समय हुआ समाप्त)

हमने यहां पूरी टाइमिंग तो नहीं लिखी है, लेकिन उम्मीद है कि आपने 90 सेकंड के अंदर ही फोटो में अंतर को ढूंढा होगा. अगर आपने इस तय समय के अंदर तीनों अंतरों को खोज लिया है तो वाकई आप बुद्धिमान है और आप उन 1 प्रतिशत लोगों की लिस्ट में जिनकी आंखें और माइंड दोनों शार्प है. हालांकि, अगर आपने अब तक कोई भी एक अंतर को नहीं खोज पाया है तो परेशान नहीं हों. नीचे हम सारे जवाब आपके लिए लेकर आए हैं.

यहां चेक करें जवाब

फोटो में पहला अंतर है नीले बॉक्स के साइड हैंडल में बनें डिजाइन. एक में डिजाइन बनी हुई है जबकि दूसरे में नहीं है. दूसरा अंतर है नारियल के पेड़ और कोक के बीच उड़ रही चिड़िया. एक फोटो में चिड़िया उड़ रही है लेकिन दूसरे फोटो में नहीं है. चलिए अब तीसरे अंतर की बात करते हैं, जो सबसे कठिन है जिसे ढूंढना सच में काफी मुश्किल है. ये अंतर है बॉक्स में रखे हुए बर्फ. ध्यान से देखिए बर्फ पर लाइन बनी हुई है, लेकिन एक बर्फ पर लाइन नहीं है.

