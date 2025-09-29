Spot The Difference: बेहद मुश्किल है पिज्जा की इन तस्वीरों में अंतर खोजना, तेज दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब!

Find The Difference in Photos: क्या आपको फोटो में छुपे अंतर को खोजना पसंद है. अगर हां तो ये आर्टिकल आपके लिए है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो पिज्जा की फोटो, जिसमें कुल 3 अंतर हैं. हालांकि, साधारण सी दिखने वाली इन फोटो में अंतर खोजना काफी मुश्किल है. अगर आपको लगता है आप काफी बुद्धिमान हैं और आंखों की पावर भी अच्छी है तो 90 सेकंड के अंदर फोटो में छुपे अंतर को खोजें.

चलिए आपका समय शुरू होता है अब 90.......10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (टाइम ओवर)

क्या आपने अंतर खोज लिया?

उम्मीद है कि आपने तय सीमा के अंदर फोटो में छुपे तीनों अंतरों को खोज लिया होगा. अगर आपने खोज लिया है तो आपको बहुत बधाई. ये साबित करता है वाकई आपकी आंखें और दिमाग दोनों ही काफी तेज है, लेकिन अगर आप अब तक अंतर को ढूंढ नहीं पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है चलिए आपको इसका जवाब बताते हैं.

ये रहा जवाब

फोटो में पहला अंतर है नीचे पिज्जा पर रखा हुआ शिमला मिर्च. इसमें एक में शिमला मिर्च का आकार गोल है, जबकि दूसरे में सीधा है. वहीं, दूसरा अंतर है कटे हुए पिज्जा की स्लाइस का आखिर हिस्सा. एक फोटो में पिज्जा कटा हुआ है जबकि दूसरे में नहीं. आपको समझ आए इसलिए फोटो में गोल का चिन्ह बनाया हुआ है. तीसरा और आखिरी अंतर है पिज्जा पर बनी हुई डिजाइन, जो है तो कटी हुई लेकिन दोनों फोटो में अलग है.

