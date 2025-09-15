Spot The Difference: आंखें तेज और माइंड है शार्प? तो 15 सेकंड में बताएं फोटो में छुपे तीन अंतर, एक तो बेहद मुश्किल

Khojo Toh Jane: आज के समय सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग और आंखों की एक्सरसाइज भी काफी ज्यादा जरुरी है. ऐसे में अगर आप रोजाना इस तरह के खेल खेलते हैं तो आपकी दिमाग के साथ आंखों की भी कुछ देर के लिए एक्सरसाइज हो जाती है. आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो स्कूटर के फोटो में जो ऐसे दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन फोटो में तीन छूपे हुए अंतर है जो सिर्फ जीनियस की ढूंढ सकता है. अगर आप खुद को तेज मानते हैं तो 15 सेकंड के अंदर फोटो में छूपे अंतर को खोंजे.

चलिए आपका समय शुरू होता है अब..15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(समय हुआ समाप्त)

आपका टाइम खत्म हो चुका है. अगर आपने फोटो में छूपे तीनों अंतर को खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है. वकाई आपका दिमाग और आंखें काफी तेज हैं. हालांकि, अगर आप इसे खोजने में असफल रहे या अभी भी कोशिश कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. चलिए आपको तीनों अंतर के बारे में बताते हैं. आप चाहे तो जवाब देख सकते हैं या फिर अपना प्रयास जारी रख सकते हैं.

ये रहा जवाब

स्कूटर की इन दो फोटोज में टोटल 3 अंतर है. पहला अंतर है स्कूटर का स्टैंड. एक फोटो में स्टैंड राइट साइड है तो दूसरे फोटो में स्टैंड लेफ्ट साइड है. दूसरा अंतर है स्कूटर पर बना हुआ डिजाइन. ध्यान से देखिए सामने ही है. एक में 4 लाइन बनी हुई है और दूसरे में सिर्फ तीन ही लाइन है. तीसरा और सबसे कठिन अंतर है स्कूटर हेडलाइट के पास बना हुआ एक बॉक्स. एक फोटो में आपको वो बॉक्स दिख रहा होगा, लेकिन दूसरे फोटो में नहीं तो ये हैं तीन अंतर. उम्मीद है आपको इस तरह के खेल पसंद आ रहे होंगे.

