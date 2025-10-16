Sri Lanka Education: श्रीलंका-भारत के बीच मजबूत शैक्षिक संबंध… शिक्षा के मामले में अमेरिका से बेहतर है ये देश, गांवों तक में हैं स्मार्ट क्लासरूम

Sri Lanka Education: भारत में तीन दिवसीय दौरे के लिए श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या आ चुकी हैं, जो शिक्षा से लेकर व्यापारिक सहयोग के संबंध में चर्चा करेंगी. इस दौरान कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. एक शिक्षा मंत्री होने के साथ हरिनी श्रीलंका की 17वीं और तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं. भारत-श्रीलंका के बीच शैक्षिक संबंध काफी गहरा बताया जाता है. पढ़ाई के मामले में भारत के पड़ोसी देश को काफी बेहतर माना जाता है. बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का तरीका अन्य देशों की तुलना में कम नहीं है. यहां के गांवों तक में स्कूल के बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम का अनुभव मिलता है. आखिर ऐसा क्या खास है जो श्रीलंका ने शिक्षा के मामले में अमेरिका को भी पीछे कर रखा है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

बड़े देश के सामने छोटा देश आगे

ये जानकर शायद अजीब लग रहा हो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़े और अमीर देश अमेरिका के सामने छोटा देश श्रीलंका आगे है. इसी साल एक रिपोर्ट के जरिए ऐसा खुलासा किया गया था कि पढ़ाई के मामले में अमेरिका से 0.7 नंबर पर श्रीलंका आगे है. ये छोटा-सा अंतर एक सबसे बड़े और छोटे देश के बीच देखने को मिला था. श्रीलंका का इतने नंबरों से आगे होना यहां की शिक्षा और व्यवस्था है.

31 हजार स्कूलों के साथ है श्रीलंका

अमेरिका की तुलना में श्रीलंका बहुत छोटा देश है लेकिन शिक्षा के मामले में बड़ा कहलाता है. यहां हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई गई है. शहर से लेकर गांव तक श्रीलंका में एक अच्छी पढ़ाई पहुंचाने के लिए कई कारण हैं. यहां लगभग 31 हजार स्कूल हैं जो सच में तारीफ की बात है.

सस्ती और अच्छी पढ़ाई

अमेरिका की तुलना में श्रीलंका में स्कूल की पढ़ाई काफी सस्ती है. यहां कम फीस में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है. हर बच्चे को शिक्षित करने का उद्देश्य श्रीलंका को अन्य देशों से अलग बनाता है. यहां पर कई स्कूल हैं जहां मुफ्त में पढ़ाया जाता है. इसके अलावा स्कॉलरशिप की सुविधा भी प्रदान की जाती है. जबकि, अमेरिका में स्कूल की फीस काफी ज्यादा है. ऐसे में अच्छे स्कूलों में सिर्फ वो ही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं.

टीचर्स को भी दी जाती है ट्रेनिंग

बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए यहां टीचरों को अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है. बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है और उन्हें सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है. किताब से पढ़ने के अलावा यहां बच्चे टेक्नोलॉजी और स्किल्स की नॉलेज भी हासिल करते हैं. यहां गांवों तक के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हैं. इंटरनेट की सुविधा भी हर ग्रामीण क्षेत्र तक है जिससे डिजिटल पढ़ाई करना भी बच्चों के लिए आसान हो जाता है.

