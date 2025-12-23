Advertisement
trendingNow13050527
Hindi Newsशिक्षाGK Trending Quiz: गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं... सरकार के फैसले पर कोर्ट की लताड़, जानें श्रीमद्भगवद्गीता के जीके सवाल-जवाब

GK Trending Quiz: 'गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं'... सरकार के फैसले पर कोर्ट की लताड़, जानें श्रीमद्भगवद्गीता के जीके सवाल-जवाब

GK Trending Quiz: श्रीमद्भगवद्गीता के बारे में काफी सुना होगा जिसे एक पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है, लेकिन आप गीता के बारे में कितना सामान्य ज्ञान रखते हैं, आइए कुछ सवाल-जवाब से जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Trending Quiz: 'गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं'... सरकार के फैसले पर कोर्ट की लताड़, जानें श्रीमद्भगवद्गीता के जीके सवाल-जवाब

Srimad Bhagavad Geeta GK Quiz: हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को एक मामले में जमकर लताड़ लगाई है. दरअसल, अर्शा विद्या परंपरा ट्रस्ट को FCRA रजिस्ट्रेशन से मना करने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को रद्द किया है. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के यूज के लिए धार्मिक ग्रंथ नहीं माना सकते हैं और ना ही किसी ट्रस्ट को FCRA रजिस्ट्रेशन से वंचित किया जा सकता है. मद्रास हाईकोर्ट द्वारा गृह मंत्रालय को केंद्रित धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया है. श्रीमद्भगवद्गीता के बारे में आपका सामान्य ज्ञान कैसा है, आइए कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- गीता का पूरा नाम क्या है?

जवाब:- गीता या भगवद् गीता का पूरा और सम्मानजनक नाम श्रीमद्भगवद्गीता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- कौन से युद्ध के दौरान भगवद् गीता का ज्ञान दिया गया था?

जवाब:- कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध के दौरान गीता का ज्ञान दिया गया.

सवाल 3:- भगवद् गीता के धर्म का ग्रंथ है?

जवाब:- भगवद्गीता को हिन्दू धर्म का एक पवित्र और प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है.

सवाल 4:- भगवद् गीता का मुख्य उपदेश क्या है?

जवाब:- धर्म का पालन करना और फल की इच्छा के बिना कर्म करना मुख्य उपदेश है.

सवाल 5:- भगवद् गीता में कितने अध्याय हैं?

जवाब:- भगवद् गीता में कुल 18 अध्याय हैं.

सवाल 6:- भगवद् गीता में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है?

जवाब:- भगवद् गीता में प्रत्येक अध्याय को योग कहा जाता है.

सवाल 7:- भगवद् गीता में 3 मुख्य योग कौन-कौन से हैं?

जवाब:- गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग को 3 मुख्य योग कहा जाता है.

सवाल 8:- भगवद्गीता किस प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा है?

जवाब:- गीता महाभारत के प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें- GK Questions: क्या जानते हैं दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ का नाम?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
Dipu Chandra das
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
Haseen Mastan Mirza
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
Renu Chaudhary Controversy
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
Logistics Manager Murder
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IPS Sadanand Vasant Date
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
Viral Video Of Assault Patient
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!