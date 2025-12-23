GK Trending Quiz: 'गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं'... सरकार के फैसले पर कोर्ट की लताड़, जानें श्रीमद्भगवद्गीता के जीके सवाल-जवाब

Srimad Bhagavad Geeta GK Quiz: हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को एक मामले में जमकर लताड़ लगाई है. दरअसल, अर्शा विद्या परंपरा ट्रस्ट को FCRA रजिस्ट्रेशन से मना करने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को रद्द किया है. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के यूज के लिए धार्मिक ग्रंथ नहीं माना सकते हैं और ना ही किसी ट्रस्ट को FCRA रजिस्ट्रेशन से वंचित किया जा सकता है. मद्रास हाईकोर्ट द्वारा गृह मंत्रालय को केंद्रित धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया है. श्रीमद्भगवद्गीता के बारे में आपका सामान्य ज्ञान कैसा है, आइए कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- गीता का पूरा नाम क्या है?

जवाब:- गीता या भगवद् गीता का पूरा और सम्मानजनक नाम श्रीमद्भगवद्गीता है.

सवाल 2:- कौन से युद्ध के दौरान भगवद् गीता का ज्ञान दिया गया था?

जवाब:- कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध के दौरान गीता का ज्ञान दिया गया.

सवाल 3:- भगवद् गीता के धर्म का ग्रंथ है?

जवाब:- भगवद्गीता को हिन्दू धर्म का एक पवित्र और प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है.

सवाल 4:- भगवद् गीता का मुख्य उपदेश क्या है?

जवाब:- धर्म का पालन करना और फल की इच्छा के बिना कर्म करना मुख्य उपदेश है.

सवाल 5:- भगवद् गीता में कितने अध्याय हैं?

जवाब:- भगवद् गीता में कुल 18 अध्याय हैं.

सवाल 6:- भगवद् गीता में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है?

जवाब:- भगवद् गीता में प्रत्येक अध्याय को योग कहा जाता है.

सवाल 7:- भगवद् गीता में 3 मुख्य योग कौन-कौन से हैं?

जवाब:- गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग को 3 मुख्य योग कहा जाता है.

सवाल 8:- भगवद्गीता किस प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा है?

जवाब:- गीता महाभारत के प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा है.

