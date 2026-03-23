SSB में 1060 पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान! 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए वर्दी पहनने का सुनहरा मौका; क्या आप हैं तैयार?

ssb recruitment 2026: सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. यहां कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के कुल 1060 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया मौका है. आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है.

इस भर्ती में अलग-अलग पद शामिल हैं. कुल 1060 पदों में से 827 पद कांस्टेबल के लिए हैं. वहीं 233 पद हेड कांस्टेबल के लिए रखे गए हैं. 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा.

कितनी होनी चाहिए उम्र?

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. अधिकतम उम्र 27 साल तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी. इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता जरूर जांच लें. सही जानकारी होने से फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा कम रहता है.

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चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा. इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा. फिर लिखित परीक्षा ली जाएगी. कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी होगा. इसके बाद दस्तावेजों की जांच और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. सभी चरण पास करने के बाद ही अंतिम चयन होगा.

कितनी होगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी दी जाएगी. हर महीने 21,700 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक वेतन मिल सकता है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होगा. फिर फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी. जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फीस जमा करें. अंत में फॉर्म को ध्यान से जांचकर सबमिट कर दें.

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