कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी SSC CGL 2026 की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. आयोग ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के कुल 12,256 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले आवेदन की आखिरी तारीख 22 जून 2026 थी, लेकिन अंतिम दिनों में तकनीकी समस्याओं और वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक के कारण कई उम्मीदवार आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे.
उम्मीदवार अब 25 जून 2026 की रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एसएससी ने आधिकारिक नोटिस जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है. आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित न रह जाए.
आयोग के आंकड़ों के अनुसार 22 जून 2026 तक 28 लाख से अधिक उम्मीदवार SSC CGL भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं. यह संख्या बताती है कि देशभर में सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है. बड़ी संख्या में आवेदन होने के बावजूद उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिए जाने से कई छात्रों को राहत मिली है. आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने के साथ-साथ फीस भुगतान की समय सीमा भी आगे बढ़ा दी गई है. उम्मीदवार 26 जून 2026 की रात 11 बजे तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म भर दिया है लेकिन फीस जमा नहीं कर पाए हैं, वे निर्धारित समय के भीतर भुगतान कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं.
एसएससी ने आवेदन पत्र में सुधार के लिए नई करेक्शन विंडो की तारीखें भी जारी कर दी हैं. उम्मीदवार 1 जुलाई 2026 से 3 जुलाई 2026 तक अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकेंगे. यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनसे आवेदन के दौरान कोई त्रुटि हो गई हो.
SSC CGL 2026 के अधिकांश पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आवश्यक है. हालांकि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSO) और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-II जैसे पदों के लिए अतिरिक्त विषयगत योग्यता निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.
SSC CGL 2026 की टियर-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त-सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी. वहीं टियर-2 परीक्षा दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है. परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.
जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास यह अंतिम अवसर है. विशेषज्ञों की सलाह है कि उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. साथ ही आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी सुरक्षित रखना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.