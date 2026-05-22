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Hindi Newsशिक्षाSSC CGL Notification 2026 Out; एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी! 12256 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी

SSC CGL Notification 2026 Out; एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी! 12256 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी

SSC CGL 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. 12 हजार से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानिए आवेदन की तारीख, परीक्षा शेड्यूल, फीस और पूरा प्रोसेस.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 22, 2026, 05:31 AM IST
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SSC CGL Notification 2026 Out; एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी! 12256 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने SSC CGL 2026 परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर भर्ती की जाएगी. खास बात यह है कि इस बार करीब 12,256 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिससे यह साल की सबसे बड़ी सरकारी भर्तियों में शामिल हो गई है. उम्मीदवार अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में लाखों ग्रेजुएट्स के बीच इस भर्ती को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

आखिर कब तक कर सकेंगे आवेदन?

SSC के जारी शेड्यूल के मुताबिक SSC CGL 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 22 जून 2026 रात 11 बजे तक आवेदन कर सकेंगे. वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 23 जून 2026 तय की गई है. आयोग ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए एप्लिकेशन करेक्शन विंडो भी देने का फैसला किया है. यह सुविधा 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी. इसके जरिए छात्र अपने आवेदन फॉर्म में हुई गलतियों को सुधार सकेंगे. SSC ने साफ किया है कि फिलहाल जारी वैकेंसी संख्या अस्थायी है और आगे इसमें बदलाव हो सकता है.

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कौन-कौन सी परीक्षाएं होंगी?

SSC CGL 2026 परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी. Tier-I परीक्षा अगस्त से सितंबर 2026 के बीच कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी. जो उम्मीदवार पहले चरण में सफल होंगे, उन्हें Tier-II परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. Tier-II परीक्षा दिसंबर 2026 में कराई जा सकती है. हर चरण पूरा होने के बाद आयोग रिजल्ट जारी करेगा. SSC हर साल इस परीक्षा के जरिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर समेत कई बड़े पदों पर भर्ती करता है. यही वजह है कि इसे देश की सबसे लोकप्रिय सरकारी नौकरी परीक्षाओं में गिना जाता है.

आखिर कैसे भरें SSC CGL फॉर्म?

उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां SSC CGL 2026 एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी होंगी. फिर पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा. आवेदन शुल्क ऑनलाइन मोड से जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा. आखिर में कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना जरूरी होगा ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके.

उम्मीदवारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

SSC ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें. उम्मीदवारों को अपनी योग्यता, आयु सीमा, शैक्षणिक पात्रता और परीक्षा नियमों को अच्छे से जांच लेना चाहिए. आयोग ने कहा है कि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. 12 हजार से ज्यादा संभावित वैकेंसी होने की वजह से इस बार लाखों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में प्रतियोगिता भी काफी ज्यादा रहने वाली है. इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने और परीक्षा की तैयारी शुरू करने की सलाह दी गई है.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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SSC CGL Notification 2026 Out

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