अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो अब बिल्कुल भी देर न करें. कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है. आयोग इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 12,256 पदों को भरेगा. ऐसे में लाखों उम्मीदवारों के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर है. अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्या भी आ सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) होना जरूरी है. कुछ पदों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है. जूनियर सांख्यिकीय अधिकारी (JSO) पद के लिए 12वीं में गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या स्नातक में सांख्यिकी विषय होना चाहिए. वहीं सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-2 के लिए अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी विषय आवश्यक है. NHRC में रिसर्च असिस्टेंट पद के लिए स्नातक के साथ एक वर्ष का शोध अनुभव भी जरूरी है. अन्य अधिकांश पदों के लिए केवल ग्रेजुएशन पर्याप्त है. आयु सीमा विभिन्न पदों के अनुसार 18 से 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है.
SSC CGL भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले टियर-1 परीक्षा आयोजित होगी, जो केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी. इसके बाद टियर-2 परीक्षा होगी, जिसके अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे. टियर-2 में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की जाएगी. अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन होगा. SSC के अनुसार टियर-1 परीक्षा अगस्त से सितंबर 2026 के बीच आयोजित हो सकती है, जबकि टियर-2 परीक्षा दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है.
उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले One Time Registration (OTR) पूरा करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर "Combined Graduate Level Examination 2026" लिंक पर क्लिक करना होगा. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद लाइव फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जबकि महिलाओं, SC, ST और PwD उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 रात 11 बजे तक है. वहीं फॉर्म सुधार विंडो 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी. उम्मीदवार फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें. वैसे आज लास्ट डेट है हालांकि, अगर कोई अपडेट आएगा तो कर देंगे.