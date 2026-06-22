उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले One Time Registration (OTR) पूरा करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर "Combined Graduate Level Examination 2026" लिंक पर क्लिक करना होगा. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद लाइव फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जबकि महिलाओं, SC, ST और PwD उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 रात 11 बजे तक है. वहीं फॉर्म सुधार विंडो 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी. उम्मीदवार फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें. वैसे आज लास्ट डेट है हालांकि, अगर कोई अपडेट आएगा तो कर देंगे.