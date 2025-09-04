आ गई परीक्षा की डेट; 8 दिन बाद से शुरू हो रहा SSC एग्जाम, चेक कर लें पूरा शेड्यूल

SSC CGL Exam 2025 Full Schedule: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टियर 1 (SSC CGL 2025) परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है. ये परीक्षाएं 8 दिन बाद यानी 12 सितंबर 2025 से शुरू होगी, जो 26 सितंबर तक चलेगी. इस परीक्षा के जरिए ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी की 14,582 रिक्तियों को भरा जाएगा.

देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक

जानकारी के अनुसार, एसएससी की परीक्षा में करीब 28 लाख कैंडिडेट्स शामिल होंगे. इसके साथ ही ये देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक बन जाएगी. बता दें, एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा. परीक्षा केंद्र की बात करें तो ये उम्मीदवारों को उनके चुने गए स्थान से 100 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा.

ये है शेड्यूल

एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सीजीएल की परीक्षा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी. वहीं सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड के लिए कैंडिडेट्स समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.

SSC CGL 2025 सिटी स्लिप कैसे चेक करें?

हालांकि, परीक्षा की तारीखों के ऐलान के बाद ही कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टियर 1 (SSC CGL 2025) परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है. नोटिफिकेशन जारी करते हुए लिखा गया है कि, पहले यह परीक्षा 13 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 तक आयोजित होनी थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया. अब एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 सितंबर 2025 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी. वहीं, अभ्यर्थी अपने एग्जाम सेंटर की जानकारी 3 सितंबर 2025 से ही देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगिन करना होगा. इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा.

