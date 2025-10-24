Advertisement
SSC CGL Exam की कर रहे हैं तैयारी? गलती से भी न करें ये 3 भूल, सारी मेहनत पर फिर सकता है पानी!

Mistakes to Avoid to Crack SSC CGL Exam: क्या आप भी पहले प्रयास में एसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल होना चाहते हैं? अगर हां, तैयारी के दौरान जल्दबाजी की बजाए सावधानी बरतें. कुछ गलतियों को करने की भूल न करें. आइए जानते हैं कि किन 3 गलतियों को नहीं करना चाहिए?

Oct 24, 2025
Mistakes to Avoid to Crack SSC CGL Exam: यूपीएससी से लेकर जेईई जैसी कई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं और इन परीक्षा में सफलता पाने के लिए उम्मीदवार कई समय से तैयारियां शुरू कर देते हैं. हालांकि, सब कुछ सही तरीके के से होने के बाद भी कई बार कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसके कारण बाद में पछताना पड़ सकता है. अगर आप एसएससी सीजीएल परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि पहले ही प्रयास में पास भी हो जाए तो इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन विषयों पर ध्यान देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी कुछ गलतियों को न करना भी है. हम आपको ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करने से एसएससी सीजीएल परीक्षा देने वाले उम्मीदवार को बचना चाहिए.

न करें SSC की ऑफिशियल डिटेल्स को इग्नोर

अगर एसएससी सीजीएल परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव रहना होगा. कभी भी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है जिसकी जानकारी न होने पर समस्या आपके लिए ही बढ़ सकती है. परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए. इसलिए SSC की ऑफिशियल जानकारी को नजरअंदाज करने की भूल न करें.

समझें परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

बहुत से छात्र आत्मविश्वास को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि वो ये ही भूल जाते हैं कि उन्हें एग्जाम से संबंधित हर चीज का ध्यान रखना चाहिए. एसएससी सीजीएल परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को नजरअंदाज नहीं बल्कि उस पर खास गौर करना चाहिए. अच्छी तरह से परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को समझकर आपके लिए एग्जाम में सफल होना आसान हो सकता है और तैयारी के दौरान ये तरीका काम का भी साबित हो सकता है.

एक साथ कई विषय पढ़ना

अगर आप सोचते हैं कि तैयारी के समय एक साथ सारे सब्जेक्ट को रट लेने से पास होने की उम्मीद ज्यादा है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है. एक समय पर एक सब्जेक्ट की तैयारी करें. एक साथ सभी की तैयारी में किसी भी सब्जेक्ट में कामयाब नहीं हो पाएंगे. चाहे तो एक-एक दिन को डिवाइड कर लें और टाइम टेबल अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- JEE Mains Exam Preparation Tips: 21 जनवरी से जेईई मेन्स परीक्षा की शुरुआत, आज से शुरू करें तैयारी; काम के हैं ये स्टडी टिप्स!

