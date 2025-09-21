SSC Exam Questions: अगर TEST का VFUU कोड तो बताओ TIME का कोड क्या होगा?

SSC Exam Questions in Hindi: क्या आप यूपीएससी परीक्षा या फिर स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आएं है एसएससी एग्जाम में पूछे गए 10 सवाल और उनके जवाब, जो आपकी तैयारियों में कुछ मदद कर सकते हैं.

1. सवाल- एक महिला के पास 7 बेटे हैं और हर बेटे की एक बहन है तो बताओ कुल कितने बच्चे हैं?

जवाब-आठ बच्चे.

2. सवाल- कौन-सा ऐसा पछी है जो कभी अपना रास्ता नहीं भूलता है?

जवाब- कबूतर

3. सवाल- ऐसा कौन सा जानवर है जो मुंह से बच्चे पैदा करता है?

जवाब- मेढक

4. सवाल- किस देश में वोट ना देने पर जुर्माना लगाया जाता है?

जवाब- ऑस्ट्रेलिया

5. सवाल- अगर TEST का VFUU कोड तो बताओ TIME का कोड क्या होगा?

जवाब- TEST: VFUU, TIME: VJOF (+2,+1,+2,+1)

6. सवाल- ऐसी कौन-सी चीज है जिसका कोई हर घर नहीं होता है, लेकिन उसे हर कोई घर लाना चाहता है?

जवाब- धन.

7. सवाल- ऐसा क्या है जिसे हम काटते हैं, पीसते हैं और बांटते हैं पर खाते नहीं है?

जवाब- ताश की पत्तियां

8. सवाल- झूठ बोलने पर इंसान के शरीर का कौन-सा अंग गर्म हो जाता है?

जवाब- नाक

9. सवाल- ऐसा कौन-सा खजाना है जिसे बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं चुरा सकता है?

जवाब- ज्ञान का खजाना.

10. सवाल- एक पति अपनी पत्नी का कौन-सा रूप कभी नहीं देख सकता?

जवाब- विधवा.

