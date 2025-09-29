Advertisement
SSC CGL RE-Exam Date: आ गई डेट! अगले महीने इस तारीख को होगी सीजीएल री-परीक्षा, 15 अक्तूबर को जारी होगी आंसर-की

SSC CGL RE-Exam Date: एसएससी की ओर से सीजीएल री-एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 को करवाया जायेगा. वहीं, परीक्षा की आंसर-की 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी. पढ़ें सारी डिटेल्स. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:42 AM IST
SSC CGL RE-Exam Date: आ गई डेट! अगले महीने इस तारीख को होगी सीजीएल री-परीक्षा, 15 अक्तूबर को जारी होगी आंसर-की

SSC CGL RE-Exam and Answer Key Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीजीएल री-परीक्षा (SSC CGL RE-Exam) का आयोजन अगले महीने 14 अक्तूबर 2025 को किया जाएगा. ये  परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो मुंबई आग की घटना के कारण 26 सितंबर 2025 को इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे. अधिक जानकारी आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर पढ़ सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

28 लाख उम्मीदवारों ने किया रजिस्ट्रेशन
नोटिफिकेशन के अनुसार, बाकी केंद्रों पर परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है. परीक्षा में करीब 28 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से लगभग 13.5 लाख कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे. एसएससी सीजीएल की परीक्षा कुल 126 शहरों में 255 केंद्रों पर 45 शिफ्टों में आयोजित की गई थी. 

आंसर-की कब जारी होगी?
इसके अलावा एसएससी सीजीएल परीक्षा की आंसर-की 15 अक्तूबर 2025 को खुल जाएगी. आंसर-की के साथ ही आपत्ति विंडो भी खुल जाएगी. ऐसे में कैंडिडेट आंसर की चेक कर सकते हैं और कोई आपत्ति हो, तो तय समय सीमा के अंदर आपत्ति दर्ज करें. प्रति सवाल 100 रुपये का भुगतान आपको ऑनलाइन करना होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा. 

एसएससी सीजीएल परीक्षा की आंसर-की कैसे करें चेक?

  • एसएससी सीजीएल परीक्षा आंसर की जारी होने पर आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको आंसर-की जारी होने पर एक्टिव लिंक शो हो जाएगी. 

  • इसपर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. 

  • आप इसे चेक कर लें और डाउनलोड कर लें. 

SSC CGL RE-Exam नोटिफिकेशन- 

जानकारी के लिए बता दें, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 14,582 रिक्त पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

