SSC CGL Re Exam की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी; 14 अक्टूबर को परीक्षा, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

SSC CGL Re Exam City Intimation Slip: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से सीजीएल टियर-1 री-एग्जाम के लिए सिटी स्लिप आज यानी 5 अक्टूबर को जारी कर दी गई है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें, सिटी स्लिप वेबसाइट के Login सेक्शन में फिलहाल उपलब्ध करवाई गई है.

सिटी इंटीमेशन स्लिप द्वारा कैंडिडेट अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर पाएंगे, जिससे यात्रा के लिए आप अपनी तैयारी बना सके. हालांकि, ध्यान रखें कि एग्जाम के लिए सिटी स्लिप मान्य नहीं होगी, इसलिए सेंटर पर एडमिट कार्ड अपने साथ जरूर लेकर जाएं.

सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

एसएससी सीजीएल री-एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.gov.in विजिट करें.

होम पेज पर Login टैब पर क्लिक करें.

अब आपको यूजरनेम (रजिस्ट्रेशन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉग इन करना है.

ऐसा करते ही आपके सामने सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी. आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें, एसएससी ने 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित सीजीएल परीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी दिक्कत और मुंबई आग की घटना के कारण प्रभावित होने वाले उम्मीदवारों के लिए शहर सूचना पर्ची जारी की है. ये उम्मीदवार अब दोबारा इस परीक्षा के लिए शामिल होंगे, जो 14 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके जांच कर सकते हैं कि वे दोबारा परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं.

एडमिट कार्ड कब आएगा?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सीजीएल री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे.