Hindi Newsशिक्षा

SSC CGL Tier 1 2025: इंतजार खत्म! कुछ ही पलों में जारी होगा रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे चेक

SC CGL Result 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-1 परीक्षा के परिणाम जारी करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:55 PM IST
SSC CGL Tier 1 Result 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-1 परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. एसएससी द्वारा अब किसी भी वक्त सीजीएल टियर-1 परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया है. रिजल्ट अपलोड होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, परिणाम चेक और डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
एसएससी द्वारा सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन मुख्य रूप से 12 से 26 सितंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. वहीं, तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित उम्मीदवारों के लिए री-एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर, 2025 को किया था. जानकारी के लिए बता दें, एसएससी सीजीएल टियर-1 की परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल होंगे, वे ही टियर-2 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिसके बाद सफल उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी. वहीं, SSC द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप-बी और सी के रिक्त 14,582 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. 

ऐसे चेक करें रिजल्ट
एसएससी सीजीएल टियर-1 2025 परीक्षा का परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहा लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • रिजल्ट आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • फिर भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

