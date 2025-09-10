SSC CGL Admit Card 2025: कैसे और कहां से डाउनलोड करें एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

SSC CGL Admit Card 2025 Download Process: कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल टियर-I परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार SSC CGL एडमिट कार्ड कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आइए जानते हैं.
SSC CGL Admit Card 2025 Download Process: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने म टियर 1 परीक्षा की तारीख का ऐलान हाल ही में किया था जिसके अनुसार 12 सितंबर 2025 से परीक्षा शुरू होगी. ये परीक्षाएं 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक रहेंगी. ये परीक्षाएं ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी भर्ती के लिए की जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जो टियर 1 परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. आधिकारिक पोर्टल के जरिए एडमिट कार्ड को जारी कर सकते हैं. आइए एसएससी सीजीएल परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं.
कहां से डाउनलोड होगा SSC CGL Admit Card?
कर्मचारी चयन आयोग CGL एडमिट कार्ड 2025 को डाउनलोड करने के लिए लिंक जारी कर दिया गया है. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट- www.ssc.gov.in पर SSC CGL एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा. आप लिंक पर क्लिक करके हॉल टिकट को हासिल कर सकते हैं.
कैसे करें SSC CGL एडमिट कार्ड डाउनलोड?
ग्रुप बी और सी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऊपर बताए गए प्रोसेस सीजीएल टियर 1 एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. 12 सितंबर से 26 सितंबर तक परीक्षा होगी जिसे 3 शिफ्ट्स में किया जाएगा. पहली शिफ्ट- सुबह 9 से 10 बजे, दूसरी शिफ्ट- दोपहर 12:30 से 1:30 तक और तीसरी शिफ्ट- शाम 4 बजे से 5 बजे तक रहेगी. अधिक जानकारी के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
