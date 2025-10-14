SSC CGL Answer Key 2025: कल जारी होगी एसएससी सीजीएल टियर-1 की उत्तर कुंजी, इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

SSC CGL Tier-1 Answer Key 2025 Releasing Tomorrow: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-1 परीक्षा का आयोजन 09 से 26 सितंबर, 2025 और फिर री-एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है. एसएससी कल यानी 15 अक्टूबर, 2025 को प्रोविजनल आंसर-की अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर देगा. उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

कल से दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

आंसर-की के माध्यम से उम्मीदवार अपने संभावित अंकों की गणना कर सकेंगे. वहीं, अगर किसी उम्मीदवार को आंसर-की से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे. एसएससी द्वारा कल से ही आधिकारिक वेबसाइट पर एक आपत्ति विंडो खोला जाएगा, जिसकी माध्यम से कैंडिडेट्स सीजीएल टियर-1 के सवालों और आंसर-की को चुनौती दे सकेंगे. वहीं, प्रत्येक आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 50 रुपये का शुल्क ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा. आपत्तियां प्राप्त होने पर आयोग उनकी समीक्षा करेगा और अगर जरूरत होगी तो उत्तर कुंजी में सुधार की जाएगी. इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार कर जारी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए कितनी होगी सैलरी

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

एसएससी सीजीएल टियर-1 आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'SSC CGL Tier-1 Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट उसे कर दें.

फिर आपका आंसर-की स्क्रीन पर PDF फॉर्म में खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार टियर-1 परीक्षा में सफल होंगे, वो ही टियर-2 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. जिसके बाद सफल उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी. वहीं, SSC द्वारा इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 14582 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को चयनित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: SECL Recruitment 2025: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में 595 पदों पर निकली वैकेंसी, आप भी कर सकते हैं आवेदन, बस होनी चाहिए ये योग्यता