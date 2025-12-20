SSC CGL Tier 2 Exam Date का ऐलान, इन तिथियों में होगी TGL टियर-2 की परीक्षा; .यहां से करें चेक

SSC CGL Tier 2 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में सीजीएल टियर 1 परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान किया था जिसके बाद टियर 2 परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से शेड्यूल चेक कर सकते हैं.
SSC CGL Tier 2 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टियर 2 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. एसएससी की ओर से हाल ही में सीजीएल 2 परीक्षा के रिजल्ट को जारी किया गया था. इसके बाद दूसरे चरण यानी टियर 2 परीक्षा की तिथियों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है. साल 2026 के शुरुआती दिनों में टियर 2 परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जो एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा में सफल रहे हैं सिर्फ वो ही आगामी टियर 2 परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.
कब होगी एसएससी सीजीएल 2 परीक्षा?
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक सीजीएल टियर 2 परीक्षा को 18 जनवरी और 19 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसमें टियर 1 परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं.
SSC CGL Tier 2 पेपर 1 और 2
18 जनवरी 2026 को SSC CGL Tier 2 पेपर 1 आयोजित किया जाएगा. एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 में तीन सेक्शन आएंगे. पहले सेक्शन में गणितीय क्षमता और तार्किक समेत सामान्य अभिरुचि संबंधित प्रश्न होंगे. दूसरे सेक्शन अंग्रेजी भाषा और सामान्य जागरूकता संबंधित प्रश्न होंगे. तीसरे सेक्शन में कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. जबकि, 19 जनवरी को पेपर-2 आयोजित किया जाएगा. इसमें पेपर-एक के सेक्शन के अलावा एक कौशल परीक्षा जैसे- डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट शामिल होगा.
SSC CGL Tier 2 परीक्षा का शेड्यूल कैसे चेक करें?
अधिक जानकारी या एग्जाम से संबंधित अपडेट के लिए समय-समय पर वेबसाइट को चेक कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के जरिए एग्जाम पैटर्न या अन्य जानकारी भी हासिल कर सकते हैं.
