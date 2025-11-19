SSC CHSL Exam 2025: परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के कान में मिला छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस, जानें क्या-क्या ले जाना बैन

SSC CHSL 2025 परीक्षा में सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन न करना नुकसानदायक हो सकता है. कुछ चीजों को भूलकर भी एग्जाम सेंटर में न लेकर जाएं. आइए जानते हैं कि परीक्षा सेंटर में क्या-क्या नहीं ले जाना चाहिए?
SSC CHSL Exam 2025: कर्मचारी चयन आयोग सीएचएसएल-1 परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी के पास हाईटेक नकल का समान पाया गया. एमकेपी इंटर कॉलेज परिसर स्थित महादेव डिजिटल जोन एग्जाम सेंटर में एक अभ्यर्थी ने अपने कान में छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस छिपा रखा था. इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है. परीक्षा में तकनीकी धोखाधड़ी पर बेहद कड़ी नजर रखी जाती है. 17 नवंबर से आयोजित एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा. परीक्षा के दौरान कौन-कौन सी चीजें नहीं ले जानी चाहिए और क्या कानूनी नियम है? आइए फटाफट जान लेते हैं.
इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर प्रतिबंध
लिखने-पढ़ने से जुड़ी चीजों पर प्रतिबंध
ये सामान और एसेसरीज भी बैन
ऊपर बताई गई चीजों के अलावा खाद्य सामग्री, हथियार, धारदार सामान, नकली पहचान पत्र और किसी भी प्रकार की दवाइयां ले जाना मना होता है. दवा तब जा सकती है अगर मेडिकल प्रूफ के साथ होती है. अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
