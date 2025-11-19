Advertisement
SSC CHSL Exam 2025: परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के कान में मिला छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस, जानें क्या-क्या ले जाना बैन

SSC CHSL 2025 परीक्षा में सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन न करना नुकसानदायक हो सकता है. कुछ चीजों को भूलकर भी एग्जाम सेंटर में न लेकर जाएं. आइए जानते हैं कि परीक्षा सेंटर में क्या-क्या नहीं ले जाना चाहिए?

Nov 19, 2025
SSC CHSL Exam 2025: कर्मचारी चयन आयोग सीएचएसएल-1 परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी के पास हाईटेक नकल का समान पाया गया. एमकेपी इंटर कॉलेज परिसर स्थित महादेव डिजिटल जोन एग्जाम सेंटर में एक अभ्यर्थी ने अपने कान में छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस छिपा रखा था. इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है. परीक्षा में तकनीकी धोखाधड़ी पर बेहद कड़ी नजर रखी जाती है. 17 नवंबर से आयोजित एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा. परीक्षा के दौरान कौन-कौन सी चीजें नहीं ले जानी चाहिए और क्या कानूनी नियम है? आइए फटाफट जान लेते हैं.

इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर प्रतिबंध

  1. स्मार्टफोन
  2. स्मार्टवॉच या डिजिटल वॉच
  3. कैमरा
  4. पेन ड्राइव
  5. टैबलेट
  6. लैपटॉप
  7. ब्लूटूथ डिवाइस
  8. कैलकुलेटर
  9. इयरफोन या हेडफोन
  10. फिटनेस बैंड
  11. पेजर

लिखने-पढ़ने से जुड़ी चीजों पर प्रतिबंध

  • अपना पेन (कई एग्जाम केंद्रों पर पेन दिया जाता है)
  • कागज के नोट्स या चिट्स
  • किताबें
  • नोटबुक
  • ज्योमेट्री बॉक्स
  • लॉग टेबल
  • कैलकुलेशन शीट

ये सामान और एसेसरीज भी बैन

  1. बैग (कई केंद्रों पर बैग रखने की सुविधा नहीं होती है)
  2. धूप का चश्मा
  3. भारी गहने

ऊपर बताई गई चीजों के अलावा खाद्य सामग्री, हथियार, धारदार सामान, नकली पहचान पत्र और किसी भी प्रकार की दवाइयां ले जाना मना होता है. दवा तब जा सकती है अगर मेडिकल प्रूफ के साथ होती है. अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

