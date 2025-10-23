Advertisement
SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 भर्ती परीक्षा के लिए कैसे करें स्लॉट बुक? जानें कब है एग्जाम

SSC CHSL Slot Booking 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CHSL 2025 टियर-1 परीक्षा के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी है. ऐसे में उम्‍मीदवार ssc.gov.in पर जाकर अपना स्‍लॉट बुक कर सकते हैं.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:56 PM IST
SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 भर्ती परीक्षा के लिए कैसे करें स्लॉट बुक? जानें कब है एग्जाम

SSC CHSL 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सीएचएसएल टीयर 1 भर्ती परीक्षा के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी है. ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हैं. स्लॉट बुक करने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2025 है. ये परीक्षा 12 नवंबर 2025 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी.

जानकारी के लिए बता दें, पहले ये परीक्षा 8 से 18 सितंबर 2025 तक होनी थी. लेकिन किसी वजह से टल गई. हालांकि, SSC ने इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया था. लेकिन अब नई डेट्स आ गई है. इस बार 30.69 लाख कैंडिडेट्स ने 3,131 पदों के लिए अप्लाई किया है. 

किन पदों पर होगी भर्ती?
सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की केंद्र सरकार के दफ्तरों में 3,131 पदों भर्ती की जाएगी. इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), पोस्टल असिस्टेंट/सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) जैसे पद शामिल हैं. 

स्लॉट बुकिंग कैसे करें?

  • स्लॉट बुकिंग के लिए सबसे पहले आपको  SSC की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा. 

  • अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड से लॉगिन करना होगा. 

  • अब डैशबोर्ड में My Application सेक्शन में जाएं.

  • नया पेज खुलने पर स्लॉट सेलेक्ट करें. Choose City, Exam Date & Shift पर क्लिक करें.

  • फॉर्म भरते वक्त आपने जो 3 शहर चुने थे उनमें से उपलब्ध सिटी, डेट और शिफ्ट दिखेंगी.आप इसे अपनी पसंद से चुनें.

  • अब रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर OTP से अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफाई करें.

  • लास्ट में स्लॉट चुनने के बाद दोबारा चेक कर लें कि सारी डिटेल्स ठीक है या नहीं. 

  • अब फॉर्म को सबमिट कर दें. ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर मैसेज आएगा-Your Slot Selection is Successfully Completed.

