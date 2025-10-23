SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 भर्ती परीक्षा के लिए कैसे करें स्लॉट बुक? जानें कब है एग्जाम

SSC CHSL 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सीएचएसएल टीयर 1 भर्ती परीक्षा के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी है. ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हैं. स्लॉट बुक करने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2025 है. ये परीक्षा 12 नवंबर 2025 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी.

सुनार की बेटी ने किया कमाल; रंग लाई 10-10 घंटे की मेहनत, 12वीं रैंक के साथ क्रैक की UPSC ISS परीक्षा

जानकारी के लिए बता दें, पहले ये परीक्षा 8 से 18 सितंबर 2025 तक होनी थी. लेकिन किसी वजह से टल गई. हालांकि, SSC ने इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया था. लेकिन अब नई डेट्स आ गई है. इस बार 30.69 लाख कैंडिडेट्स ने 3,131 पदों के लिए अप्लाई किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन पदों पर होगी भर्ती?

सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की केंद्र सरकार के दफ्तरों में 3,131 पदों भर्ती की जाएगी. इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), पोस्टल असिस्टेंट/सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) जैसे पद शामिल हैं.

स्लॉट बुकिंग कैसे करें?